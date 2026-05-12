Por este elemento pueden rechazarte la VTV y es fundamental para tener en el auto: de cuál se trata

Los conductores se exponen a serias y elevadas multas en caso de transitar sin este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.

Hay un elemento clave que no está permitido en los autos y si lo tenés, pueden rechazarte la VTV.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio que deben cumplir todos los vehículos en circulación , ya que certifica que se encuentran en condiciones seguras para transitar. Este control se realiza en centros habilitados y evalúa el estado de diferentes componentes del coche, como frenos, luces y neumáticos , entre otros.

Su objetivo principal es prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial , aunque muchas veces el rechazo de este trámite no es consecuencia de fallas mecánicas , sino en la ausencia de elementos básicos exigidos para poder aprobarla. En caso de transitar sin la VTV, el conductor se expone a elevadas multas y duras sanciones .

Pero lo que nadie sabe es que hay un elemento específico que chequean al momento de la revisación que puede causar el rechazo de la misma. A continuación en esta nota te contamos cuál es para prevenirlo .

Qué elemento es clave para hacer la VTV en 2026

Según la reglamentación vigente, los guardabarros deben estar completos y en buen estado. No se permite la presencia de elementos que sobresalgan del contorno del vehículo, ya que representan un riesgo para terceros. La sección 9.2 del Manual indica que cualquier accesorio, soporte o guincho que exceda el contorno sin estar homologado será considerado defecto grave. Esto puede derivar en la imposibilidad de aprobar la inspección.

El inspector verificará que no existan roturas que impliquen desprendimiento. Las roturas mínimas que no comprometan la seguridad pueden ser aceptadas, siempre que no generen riesgo. En el caso de vehículos modificados, se revisará que las adaptaciones respeten las normas de seguridad y no alteren la funcionalidad del guardabarros.