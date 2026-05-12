Posible rival en el Mundial 2026: cómo es Escocia y qué parte del Reino Unido ocupa Escocia no solo aporta su competitividad futbolística, sino también la rica historia de un país que combina tradiciones milenarias Por + Seguir en







Escocia es una de las cuatro naciones que conforman el Reino Unido y se caracteriza por mantener una identidad cultural y política muy marcada. Getty Images

Escocia regresó al Mundial 2026 tras 28 años de ausencia, renovando la ilusión de sus hinchas en la máxima competencia.

El país ocupa el norte de la isla de Gran Bretaña y forma parte del Reino Unido junto a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

Su territorio se destaca por paisajes como las Highlands, lagos, montañas y ciudades históricas como Edimburgo y Glasgow.

Aunque integra el Reino Unido, Escocia mantiene una fuerte identidad nacional y una de las federaciones de fútbol más antiguas del mundo. La selección de Escocia logró un regreso histórico al Mundial 2026 tras poner fin a una ausencia de 28 años en la máxima competencia internacional. El conjunto escocés aseguró su clasificación luego de una sólida campaña y ahora afrontará el desafío de competir nuevamente entre las grandes potencias del fútbol, renovando la ilusión de todo el pueblo escocés de volver a ser protagonista en la escena mundial.

Desde el punto de vista geográfico y político, Escocia ocupa el sector norte de la isla de Gran Bretaña y forma parte del Reino Unido. Su territorio se caracteriza por una geografía imponente, con montañas, lagos y extensas regiones naturales como las famosas Highlands. Además, cuenta con cientos de islas y ciudades históricas como Edimburgo y Glasgow, que representan buena parte de su identidad cultural.

Escocia Escocia es una de las cuatro naciones que conforman el Reino Unido y se caracteriza por mantener una identidad cultural y política muy marcada. Getty Images

Más allá de compartir Estado con Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, Escocia conserva una identidad nacional muy marcada, con instituciones propias y una de las federaciones de fútbol más antiguas del planeta. Ese fuerte sentido de pertenencia se refleja especialmente en el fervor de sus hinchas y en las tradiciones que acompañan cada presentación del equipo, convirtiendo su regreso al Mundial en un acontecimiento de enorme valor deportivo y cultural.

Cómo es Escocia y cuál es su parte en la isla del Reino Unido Escocia es una de las cuatro naciones que conforman el Reino Unido y se caracteriza por mantener una identidad cultural y política muy marcada. Aunque integra la unión británica junto a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, conserva instituciones propias como su parlamento, un sistema educativo independiente y un marco jurídico diferenciado. Esta autonomía ha permitido preservar tradiciones históricas y una fuerte identidad nacional que se refleja tanto en sus símbolos como en su vida cotidiana.

Escocia Esta autonomía ha permitido preservar tradiciones históricas y una fuerte identidad nacional que se refleja tanto en sus símbolos como en su vida cotidiana. Getty Images Ubicada en el extremo norte de la isla de Gran Bretaña, Escocia limita únicamente con Inglaterra por vía terrestre y está rodeada por el océano Atlántico y el mar del Norte. Su territorio abarca cerca de 78.000 kilómetros cuadrados e incluye cientos de islas, además de una geografía montañosa y accidentada que ha influido profundamente en su desarrollo histórico y económico. El país se divide tradicionalmente entre las Highlands, conocidas por sus montañas, lagos y paisajes naturales imponentes, y las Lowlands, donde se concentra la mayor parte de la población y las principales ciudades, como Edimburgo y Glasgow. Esta combinación entre naturaleza, tradición y modernidad convierte a Escocia en una de las regiones más emblemáticas y reconocibles de Europa.