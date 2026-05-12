Murió la mamá de una exmodelo argentina: "No sé cómo voy a seguir sin vos" La exvedette publicó un mensaje en sus redes sociales tras la dolorosa pérdida. “Te voy a extrañar mucho. Te vas a encontrar con papá”, escribió. + Seguir en







Raquel Mancini despidió a su mamá. Redes sociales

La exmodelo Raquel Mancini confirmó el fallecimiento de su mamá Norma, luego de batallar con una larga enfermedad. A través de las redes sociales, publicó un desgarrador comunicado en el que evidenció todos sus sentimientos.

La muerte se dio el sábado, por motivos que se desconocen y causó dolor en el mundo del espectáculo. Sucede que la mediática es conocida desde muy chica y la presencia de su madre fue clave en el mundo de los medios.

"Que en paz descanses, ma. Te amo, te voy a extrañar mucho", escribió en su cuenta de Instagram y llenó de fotos. También agregó otra imagen de ella con su hermano y su madre: “Te amamos, ayer, hoy y siempre. Un beso al cielo, ¡te vas a encontrar con papá!".