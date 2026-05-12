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Murió la mamá de una exmodelo argentina: "No sé cómo voy a seguir sin vos"

La exvedette publicó un mensaje en sus redes sociales tras la dolorosa pérdida. “Te voy a extrañar mucho. Te vas a encontrar con papá”, escribió.

Raquel Mancini despidió a su mamá.

Raquel Mancini despidió a su mamá.

Redes sociales

La exmodelo Raquel Mancini confirmó el fallecimiento de su mamá Norma, luego de batallar con una larga enfermedad. A través de las redes sociales, publicó un desgarrador comunicado en el que evidenció todos sus sentimientos.

La crisis de pareja de Darin y Bas.
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La muerte se dio el sábado, por motivos que se desconocen y causó dolor en el mundo del espectáculo. Sucede que la mediática es conocida desde muy chica y la presencia de su madre fue clave en el mundo de los medios.

"Que en paz descanses, ma. Te amo, te voy a extrañar mucho", escribió en su cuenta de Instagram y llenó de fotos. También agregó otra imagen de ella con su hermano y su madre: “Te amamos, ayer, hoy y siempre. Un beso al cielo, ¡te vas a encontrar con papá!".

En otra imagen, escribió una dura frase que entristeció a sus seguidores: “No sé cómo voy a seguir sin vos”. Sin embargo, en medio de toda la emotiva despedida, escribió una polémica acusación a la clínica donde estaba internada la mujer: “A esos que hicieron abandono de persona, vamos por todos".

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