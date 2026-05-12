Murió la mamá de una exmodelo argentina: "No sé cómo voy a seguir sin vos"

La exmodelo Raquel Mancini confirmó el fallecimiento de su mamá Norma, luego de batallar con una larga enfermedad. A través de las redes sociales, publicó un desgarrador comunicado en el que evidenció todos sus sentimientos.
La exvedette publicó un mensaje en sus redes sociales tras la dolorosa pérdida. “Te voy a extrañar mucho. Te vas a encontrar con papá”, escribió.
La exmodelo Raquel Mancini confirmó el fallecimiento de su mamá Norma, luego de batallar con una larga enfermedad. A través de las redes sociales, publicó un desgarrador comunicado en el que evidenció todos sus sentimientos.
La muerte se dio el sábado, por motivos que se desconocen y causó dolor en el mundo del espectáculo. Sucede que la mediática es conocida desde muy chica y la presencia de su madre fue clave en el mundo de los medios.
"Que en paz descanses, ma. Te amo, te voy a extrañar mucho", escribió en su cuenta de Instagram y llenó de fotos. También agregó otra imagen de ella con su hermano y su madre: “Te amamos, ayer, hoy y siempre. Un beso al cielo, ¡te vas a encontrar con papá!".
En otra imagen, escribió una dura frase que entristeció a sus seguidores: “No sé cómo voy a seguir sin vos”. Sin embargo, en medio de toda la emotiva despedida, escribió una polémica acusación a la clínica donde estaba internada la mujer: “A esos que hicieron abandono de persona, vamos por todos".