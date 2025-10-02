2 de octubre de 2025 Inicio
Escándalo narco con Espert: documentos bancarios oficiales lo vinculan con Fred Machado

Un giro de dinero del Bank of America por u$s200.000 demuestra la conexión entre el diputado de la Libertad Avanza y el empresario argentino detenido en Río Negro y requerido por la justicia norteamericana por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

José Luis Espert, cada vez más complicado.

Crece el escándalo que envuelve al diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert por sus vínculos con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos: se conocieron documentos oficiales del Bank of America, con un giro de dinero de u$s200.000 hacia el candidato a senador nacional que partió desde una empresa vinculado a una empresa de Machado.

El referente libertario había cruzado a Espert en su red social X.
La documentación, que ya consta en documentos judiciales de Estados Unidos, fue incorporada como evidencia en el juicio celebrado en Texas en el que resultó condenada Debra Mercer-Erwin, socia de Antonio Fred Machado, empresario argentino detenido en Río Negro y requerido por la justicia norteamericana por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

"La información contable la aporta el Bank of America, que está dentro de la causa radicada en los Estados Unidos. No es una contabilidad paralela, y menciona a José Luis Espert. No habla del partido, habla del diputado y de un movimiento por u$s200.000 directo desde una empresa de Fred Machado", expresó el periodista Andrés Lerner, en el programa Minuto Uno.

El diputado libertario y cabeza de la lista de La Libertad Avanza fue cuestionado varias veces y se resistió a contestar si había recibido ese dinero de parte de Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos. "Un papel, de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos... pero por favor, ¿de qué estamos hablando?", expresó Espert, en una entrevista a A24. "De esto yo no le voy a dar el gusto a (Juan) Grabois de que sea el único tema de campaña", relató.

Así es el avión que Fred Machado le prestó a José Luis Espert

En las últimas horas se conocieron imágenes del avión que el empresario Fred Machado, quien está acusado en Estados Unidos de liderar una red internacional de narcotráfico, le prestó al diputado José Luis Espert en 2019, cuando era precandidato presidencial por el Frente Despertar.

La información surgió de la causa judicial que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py desde hace más de dos años. En el marco de ese expediente, declaró un piloto que contó cuál era la patente del avión en el que se desplazaba Espert durante la campaña electoral de 2019.

Las letras de la patente de la aeronave en cuestión son LV-CBZ. En ese avión de Machado, Espert realizó 35 viajes de campaña previo a las PASO de 2019.

espert-fred-machado
