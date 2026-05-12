Se filtraron escandalosos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: "Terminaron a los corchazos"

La separación entre Carolina "Pampita" Ardohain y el polista Martín Pepa, confirmada en los últimos días tras un año y medio de relación, está lejos de ser el final tranquilo que la modelo intentó instalar públicamente. Yanina Latorre dio a conocer detalles que contradicen la versión oficial y pintan un desenlace mucho más complicado.

Latorre aseguró este lunes haber hablado con personas del entorno del polista, quienes le contaron que el final de la relación estuvo marcado por cruces intensos. " Terminaron a los corchazos. Ella lo torturó por teléfono y con mensajes. Él se la sacó de encima. La familia está feliz. Ya está en Londres y la familia festeja la separación ", comentó la conductora al aire de SQP en América

Según la información que manejan desde el círculo íntimo de Pepa, fue él quien tomó la decisión de terminar y no dio marcha atrás ante los intentos de la modelo por revertir la situación. "Le mendigó por teléfono y él todo el tiempo con un rotundo no", señaló Latorre, quien además leyó al aire el contenido de los mensajes que supuestamente envió Pampita a su ex, donde le pedía que no la dejara y que lo intentaran.

La versión de que la modelo no aceptaba la ruptura y esperaba una reconciliación cobró fuerza con otro dato que sumó la conductora: "Él les contó a sus amigos que lo torturó con el teléfono, llamados, mensajes y audios. Se le soltó la cadena y lo insultó de arriba abajo". Un amigo en común del polista también le confirmó a la panelista: "Ella es insoportable, le quemó la cabeza y él la dejó".

El viaje de Pampita a Miami tras su separación con Martín Pepa

Luego de la confirmación pública de la ruptura, Pampita tomó la decisión de alejarse del país. La modelo viajó a Miami acompañada de amigas, en lo que su entorno interpretó como una forma de procesar esta nueva etapa lejos de la exposición mediática local y sin tener que responder preguntas sobre los motivos reales del quiebre.

En las pocas declaraciones que dio antes de partir, Pampita se esforzó por sostener una imagen de buena relación con su ex. "Martín es un amor de persona. Yo lo adoro, mi familia también, mis amigos también. No puede ser más bueno. No inventen cosas que no son", dijo, desmintiendo cualquier versión de infidelidad. Sobre la distancia como factor determinante, reconoció: "Es algo importante. La distancia no la podés negar, pero está todo bien".

Pampita viaje Agencia NA

La modelo también dejó en claro que no está en condiciones emocionales de pensar en una nueva pareja. "Hoy no quiero saber nada. No estoy para conocer a nadie ni mucho menos. Estoy en un momento para disfrutar de mis hijos, mi trabajo, mi familia, y estoy para estar sola. Quiero estar sola", señaló con firmeza. Y agregó: "Estoy muy bien, estoy muy tranquila, y me voy a enfocar en mí y nada más que eso".

Pampita viaje Agencia NA

Sobre el cierre de la relación, Pampita reconoció que ambos pusieron todo de su parte. "Le pusimos toda la voluntad del mundo. Cualquier persona que haya tenido una relación a distancia sabe que uno le pone todo el amor y toda la voluntad del mundo e igual sigue siendo difícil", concluyó.