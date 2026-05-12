IR A
IR A

Se filtraron escandalosos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: "Terminaron a los corchazos"

Las versiones del entorno del polista contradicen el relato calmo que intentó instalar la modelo luego del anuncio del quiebre.

La separación entre Carolina "Pampita" Ardohain y el polista Martín Pepa, confirmada en los últimos días tras un año y medio de relación, está lejos de ser el final tranquilo que la modelo intentó instalar públicamente. Yanina Latorre dio a conocer detalles que contradicen la versión oficial y pintan un desenlace mucho más complicado.

El conductor habló de su nueva conquista y el rol de la modelo como la Celestina.
Te puede interesar:

Tinelli reveló el rol que tuvo Pampita en su nueva conquista: "La faltó arranque"

Latorre aseguró este lunes haber hablado con personas del entorno del polista, quienes le contaron que el final de la relación estuvo marcado por cruces intensos. "Terminaron a los corchazos. Ella lo torturó por teléfono y con mensajes. Él se la sacó de encima. La familia está feliz. Ya está en Londres y la familia festeja la separación", comentó la conductora al aire de SQP en América

Según la información que manejan desde el círculo íntimo de Pepa, fue él quien tomó la decisión de terminar y no dio marcha atrás ante los intentos de la modelo por revertir la situación. "Le mendigó por teléfono y él todo el tiempo con un rotundo no", señaló Latorre, quien además leyó al aire el contenido de los mensajes que supuestamente envió Pampita a su ex, donde le pedía que no la dejara y que lo intentaran.

La versión de que la modelo no aceptaba la ruptura y esperaba una reconciliación cobró fuerza con otro dato que sumó la conductora: "Él les contó a sus amigos que lo torturó con el teléfono, llamados, mensajes y audios. Se le soltó la cadena y lo insultó de arriba abajo". Un amigo en común del polista también le confirmó a la panelista: "Ella es insoportable, le quemó la cabeza y él la dejó".

pampita-y-martin-pepa-1

El viaje de Pampita a Miami tras su separación con Martín Pepa

Luego de la confirmación pública de la ruptura, Pampita tomó la decisión de alejarse del país. La modelo viajó a Miami acompañada de amigas, en lo que su entorno interpretó como una forma de procesar esta nueva etapa lejos de la exposición mediática local y sin tener que responder preguntas sobre los motivos reales del quiebre.

En las pocas declaraciones que dio antes de partir, Pampita se esforzó por sostener una imagen de buena relación con su ex. "Martín es un amor de persona. Yo lo adoro, mi familia también, mis amigos también. No puede ser más bueno. No inventen cosas que no son", dijo, desmintiendo cualquier versión de infidelidad. Sobre la distancia como factor determinante, reconoció: "Es algo importante. La distancia no la podés negar, pero está todo bien".

Pampita viaje

La modelo también dejó en claro que no está en condiciones emocionales de pensar en una nueva pareja. "Hoy no quiero saber nada. No estoy para conocer a nadie ni mucho menos. Estoy en un momento para disfrutar de mis hijos, mi trabajo, mi familia, y estoy para estar sola. Quiero estar sola", señaló con firmeza. Y agregó: "Estoy muy bien, estoy muy tranquila, y me voy a enfocar en mí y nada más que eso".

Pampita viaje

Sobre el cierre de la relación, Pampita reconoció que ambos pusieron todo de su parte. "Le pusimos toda la voluntad del mundo. Cualquier persona que haya tenido una relación a distancia sabe que uno le pone todo el amor y toda la voluntad del mundo e igual sigue siendo difícil", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pampita confirmó su separación de Martín Pepa luego de un año y medio de relación.

Pampita confirmó su separación tras los intensos rumores de crisis con su pareja

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo que confirma la ruptura.

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo

El actor chileno blanqueó la pasión de los chicos sobre la Selección argentina.

La picante confesión de Benjamín Vicuña sobre sus hijos con Pampita: "Se autoperciben..."

La diosa argentina Pampita se habría separado del polista Martín Pepa.

Separados: así fue el mensaje que se filtró de Pampita confirmando qué pasó con su relación

Pampita, muy cerca de un hombre.

El video de Pampita con un misterioso hombre en una fiesta en Miami

Pampita fue distinguida por su estilo en redes sociales.

Se filtró cómo fue el encuentro entre Benjamín Vicuña y Pampita en los Martín Fierro

últimas noticias

María Becerra en concierto.

María Becerra convocó a marchar "todos juntos" en defensa de las universidades públicas

Hace 10 minutos
Diputados buscará la interpelación de Manuel Adorni. 

La oposición convocó a una sesión especial en Diputados para buscar la interpelación de Adorni

Hace 17 minutos
Messi compró una hitórica galería que estuvo cerrada para renovarla y posicionarla en el mercado

Cada vez más cerca de Barcelona: de qué se trata el nuevo negocio millonario de Messi

Hace 19 minutos
Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano.

Expulsaron a una jugadora de Gran Hermano 2026: qué pasó

Hace 22 minutos

Se filtraron escandalosos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: "Terminaron a los corchazos"

Hace 22 minutos