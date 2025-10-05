Javier Milei ensayó con su grupo musical para el show en el Movistar Arena: "Vení, probá la banda"

El Presidente practicó con su banda de cara al acto que se desarrollará este lunes para presentar su nuevo libro, en medio de la tensión cambiaria y del narcoescándalo protagonizado por José Luis Espert.

El presidente Javier Milei ensayó con su banda musical de cara al show que se desarrollará este lunes en el estadio Movistar Arena en el marco de la presentación de su libro La construcción del milagro, en medio de la tensión cambiaria y del narcoescándalo protagonizado por el diputado libertario y candidato a renovar su banca, José Luis Espert.

"El shock del Gobierno es total": crece la imagen negativa de la gestión de Milei a semanas de las elecciones

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , compartió una foto en su cuenta de la red social X en la que se observa a Milei y los integrantes del grupo musical, para referirse a la preparación de la banda. "Presenciando el ensayo de La Banda Presidencial para mañana! Las letras están espectaculares y habrá sorpresas! VLLC!", marcó.

En tanto, Milei replicó la publicación de Sturzenegger y expresó: "Vení probá la banda... VLLC!". Previamente, el jefe de Estado asistió el martes a la Rural por la presentación del libro Cambia la música, del economista Salvador Di Stefano , en la que anticipó el lanzamiento de La construcción del Milagro: "El lunes voy a estar vestido de rockstar. Voy a hacer cosas que hace 37 años que no hacía. Algo mostré en el Luna Park el año pasado".

El evento al que hizo alusión el mandatario ocurrió el 22 de mayo de 2024, cuando presentó su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica en el Luna Park. En aquel entonces, con una notable euforia, el libertario cantó Panic Show, el clásico de La Renga que suena en cada una de sus presentaciones en público. Luego, se dirigió a a los presentes con su latiguillo: " Hola a todos, yo soy el león ".

En un fragmento de la canción, una de las integrantes del grupo se sumó a cantar junto a Milei, luego de que él mismo insistiera para que se acerque al micrófono. El tema musical finalizó con otra de sus frases clásicos: "Viva la libertad, carajo".

El recuerdo de la presentación de Javier Milei en el Luna Park

El presidente Javier Milei, en medio de un pico de tensión política y diplomática, presentó el 22 de mayo de 2024 en el Luna Park su nuevo libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, un acto que contó con la participación de algunos de sus funcionarios, y que tuvo la particularidad de ser precedido por un polémico show musical, en el que el mandatario cantó el clásico tema Panic Show, de La Renga.

El acto contó con la presencia de varios ministros y secretarios, diputados y senadores de La Libertad Avanza, y miles de militantes libertarios.

El jefe de Estado brindó una de sus clásicas charlas de economía, en la que no hizo ninguna referencia al conflicto policial en Misiones, ni a la demora en el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, ni a la disparada del dólar blue, ni a la delicada situación económica, aunque sí volvió a cargar contra el "maldito Estado" y expuso herramientas para "enfrentar al socialismo del Siglo XXI".

Fue en un momento en el que se refirió al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, a los que definió como "enemigos que tratan de voltear a este gobierno porque quieren que siga el socialismo y la miseria".

En otro pasaje de su discurso, el Presidente incurrió en uno de sus habituales derrapes con connotaciones sexuales. Estaba hablando del libro Teoría del valor, de Gerard Debreu, cuando dijo a su auditorio: "Les puedo asegurar que la disfruté más que mi primer Playboy".

También se refirió a "la agenda asesina del aborto". El jefe de Estado estaba explicando la "ley de hierro de los salarios" que sostenía que "en la medida que el ingreso per cápita crecía, la pasión de los sexos guiaba a la gente a tener más hijos".

"Y si la población se extendía más allá de ese lugar, entonces los salarios reales se destruían y la gente se moría de hambre. ¿Y cómo se le ocurrió a (el economista británico Thomas) Malthus corregir esto? Con control de natalidad, cuya versión moderna son los aborteros", señaló Milei, lo que despertó silbidos y abucheos en las gradas.

"Los que se creen tan avanzados con la agenda del aborto... Es una agenda que tiene más de tres mil años, y es una agenda absolutamente asesina por un par de salames que hicieron mal las cuentas. Pero el señor Milei es un negacionista de la ciencia", agregó.