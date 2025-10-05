5 de octubre de 2025 Inicio
"El shock del Gobierno es total": crece la imagen negativa de la gestión de Javier Milei a semanas de las elecciones

Según una encuesta nacional de Zuban Córdoba & Asociados, el 64,7% desaprueba la gestión de Javier Milei y un 63,2% tiene una imagen negativa del presidente.

El Gobierno de Javier Milei atraviesa su momento de mayor desgaste desde la asunción producto de la crisis económica, las denuncias de corrupción y el supuesto vínculo narco del candidato José Luis Espert. Así lo refleja la última encuesta de la consultora Zuban Córdoba & Asociados, realizada entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre sobre 1.900 casos en todo el país, que muestra una desaprobación del 64,7% y una aprobación que cae al 35,3%.

La imagen personal del Presidente sigue en caída: la valoración negativa trepó al 63,2%, mientras que la positiva retrocedió al 36%. La percepción social acompaña ese clima: un 65,3% de los consultados considera que “lo peor todavía no pasó”, frente a apenas un tercio que cree que el país ya dejó atrás su momento más crítico.

El viaje de Milei a Estados Unidos, que el oficialismo buscó mostrar como un gesto de respaldo internacional, fue leído de otro modo por la mayoría del electorado. El 60,8% lo evaluó negativamente, y casi dos tercios (64,6%) creen que se trató solo de un acto simbólico sin efectos reales sobre la economía. Apenas el 30% espera que de allí lleguen inversiones concretas.

La distancia política con Washington también quedó reflejada: el 62,7% siente que la Argentina está lejos del ideario de Donald Trump y Estados Unidos, mientras que solo tres de cada diez se reconocen cercanos a esa línea.

La incertidumbre económica domina las percepciones. Un 59,7% de los encuestados cree que el país no podrá cumplir con sus compromisos de deuda en 2026, mientras que solo el 38,2% confía en que lo hará. En el terreno electoral, el 56,7% considera que Milei y La Libertad Avanza perderán las elecciones de octubre, frente a un 33,1% que aún cree en un triunfo.

Cuando se les consultó qué debería hacer el presidente si su espacio sufre una derrota el 26 de octubre, las respuestas mostraron una fragmentación preocupante: el 27,4% cree que debería renunciar, el 17,6% propone un cambio de rumbo económico, y solo un 12% respalda la continuidad del actual programa de gobierno.

El caso Espert y el golpe a la imagen oficial

La encuesta también midió el impacto del escándalo que involucra a José Luis Espert. La opinión pública fue contundente: el 71,4% tiene una imagen negativa del diputado, y apenas el 26,4% lo ve positivamente. Solo uno de cada cinco cree en su inocencia, mientras que el 63,7% considera que el caso lo compromete.

El 76,3% de los encuestados opina que el episodio afecta negativamente al Gobierno de Milei, y casi el 63% cree que Espert debería renunciar a su candidatura. La defensa del diputado tampoco convenció: el 68,6% no la considera creíble.

Gustavo Córdoba: "El Gobierno atraviesa un default político y económico”

En diálogo con C5N, el director de la consultora, Gustavo Córdoba, describió un panorama “de shock total” dentro del oficialismo. “El Gobierno quiere mostrar que está todo bien, por eso suben fotos del presidente ensayando con su banda de rock. Es una demostración de la falta de pericia y de herramientas para afrontar situaciones que todos los gobiernos atraviesan”, señaló.

Córdoba fue más allá al referirse al caso Espert, al que calificó como “el punto más alto de mala praxis del Gobierno”. “Con el caso Libra y las coimas en ANDIS pasó lo mismo. Pero este episodio sintetiza la desorganización política del oficialismo”, afirmó.

El analista advirtió que la situación económica “está en un punto tan crítico que si fuera cierto que bajó la pobreza y mejoraron los salarios, la realidad sería otra”. Y sentenció: “El Gobierno está en una suerte de default político y económico. Apostó todo para llegar al 26 de octubre en las mejores condiciones, pero hoy enfrenta un panorama electoral complejo. Puede ganar en tres o cuatro provincias, pero perderá en todas las demás, y en algunos casos ni siquiera logrará meter diputados nacionales”.

Informe completo

Zuban Córdoba
