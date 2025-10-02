2 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Confirman en Comodoro Py que José Luis Espert realizó al menos 35 vuelos en los aviones de Fred Machado

La información se desprende de una causa que se tramita desde 2021 en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. En sus declaraciones públicas, el diputado de La Libertad Avanza había reconocido un solo viaje.

Por
José Luis Espert

José Luis Espert, en su peor momento.

Télam

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi confirmó que el diputado José Luis Espert utilizó aeronaves vinculadas a las empresas de Fred Machado en al menos 35 ocasiones durante la campaña presidencial de 2019. La revelación forma parte de una de las investigaciones judiciales en curso sobre el caso. Un ejemplo específico de estos traslados fue un vuelo entre Buenos Aires y Puerto Madryn, realizado con el propósito de presentar un libro.

El Senado frenó le dio media sanción a un proyecto que lo declara no enajenable al Regimiento de Patricios
Te puede interesar:

El Senado le dio media sanción a un proyecto que declara no enajenable al Regimiento de Patricios

La información se desprende de la causa 1780 del año 2021, tramitada en el juzgado de Martínez de Giorgi. En el marco de este expediente, el magistrado llevó a cabo diversas medidas de prueba, incluyendo una serie de declaraciones testimoniales, a partir de una solicitud de la fiscal Alejandra Mangano, que fueron fundamentales para determinar el número real de vuelos utilizados por Espert, contrastando con sus declaraciones públicas iniciales que mencionaban un único viaje.

Dentro del expediente, el propio Espert admitió el uso de esos aviones. "En algunas oportunidades utilicé, con fines electorales, aviones que -según se estableció ahora- directa o indirectamente pertenecerían a esta persona, según se supone", señaló.

Sin embargo, Espert se deslindó de cualquier conocimiento o participación directa en la contratación o la titularidad de las aeronaves. "En ningún caso participé a título personal en su contratación, e incluso ignoraba por completo que pertenecían a Machado. Veo incluso en la causa que se encuentran registrados a nombre de diversas sociedades", argumentó.

Es crucial destacar que la causa de Martínez de Giorgi es independiente de otro proceso judicial abierto en torno al mismo caso. Existe una segunda denuncia, presentada por el candidato a diputado de Unión por la Patria Juan Grabois ante el juez federal Lino Mirabelli. Esta segunda causa investiga un supuesto pago de u$s200.000 realizado por una socia de Fred Machado que fue condenada en Texas por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Noticias relacionadas

play

Así es el avión que Fred Machado le prestó a José Luis Espert

Así quedó la camioneta de Espert.

Qué dijo José Luis Espert la noche que atacaron su camioneta blindada

play

Escándalo narco con Espert: documentos bancarios oficiales lo vinculan con Fred Machado

El referente libertario había cruzado a Espert en su red social X.

Esto decía el El Gordo Dan de José Luis Espert en sus redes sociales: "Se terminó la esperneta"

José Luis Espert y Federico Sturzenegger, diputado y ministro, respectivamente.

Sturzenegger defendió a Espert: "No es él quien debe explicar, sino Grabois el que tiene que aportar pruebas"

El Gobierno sufrió un nuevo revés en el Congreso.

Otro golpe al Gobierno: el Senado ratificó las leyes vetadas sobre universidades y Garrahan

Rating Cero

La actriz se sinceró sobre su relación con la IA.

Gimena Accardi estalló ante sus compañeros de streaming: "Es manipuladora"

Nicki Nicole vuelve a Rosario para dar un emotivo show.

Nicki Nicole vuelve a Rosario: anunció un show sinfónico por los 300 años de la ciudad

El actor argentino reveló cuál fue el pedido de la estrella de Hollywood.

El gesto que tuvo Sylvester Stallone con Nico Vázquez con la puesta teatral de Rocky

Argenzuela se convirtió en el líder total del rating de la tarde.

El tanque de Argenzuela, líder en el rating de la tarde

The Life of a Showgirl estará disponible el 3 de octubre.

La hora exacta: ¿Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift?

Mauro Icardi tuvo la primera gran noticia en la causa contra Wanda Nara.

Mauro Icardi recibió el primer fallo favorable: se archivó una denuncia de Wanda Nara

últimas noticias

El Senado frenó le dio media sanción a un proyecto que lo declara no enajenable al Regimiento de Patricios

El Senado le dio media sanción a un proyecto que declara no enajenable al Regimiento de Patricios

Hace 36 minutos
José Luis Espert, en su peor momento.

Confirman en Comodoro Py que Espert realizó al menos 35 vuelos en los aviones de Fred Machado

Hace 57 minutos
play

Así es el avión que Fred Machado le prestó a José Luis Espert

Hace 1 hora
Así quedó la camioneta de Espert.

Qué dijo José Luis Espert la noche que atacaron su camioneta blindada

Hace 1 hora
play

Escándalo narco con Espert: documentos bancarios oficiales lo vinculan con Fred Machado

Hace 1 hora