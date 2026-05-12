Nueva película con Henry Cavill: así fue la impresionante transformación de Russell Crowe

El famoso actor comparte una linda historia con Cavill y para la última película tiene un cambio físico muy importante.

La relación entre Henry Cavill y Russell Crowe es una de las historias más inspiradoras de Hollywood , marcada por un encuentro casual que impulsó la carrera de Cavill y, más recientemente, por una colaboración en pantalla que ha exigido una transformación física radical por parte de Crowe .

El actor de Hollywood es un fiel seguidor de su entrenamiento , incluso después de ser padre por primera vez en 2015 y dar la bienvenida a su segundo hijo dos años después. Es un enfoque que le ha permitido mantenerse en su mejor momento físico y mental . El actor combina cardio, pesas y estiramientos antes del desayuno todos los días.

En el contexto actual de 2026 , Russell Crowe ha sorprendido al público con un cambio físico impresionante para el reinicio de Highlander (Los Inmortales), dirigida por Chad Stahelski y protagonizada por Henry Cavill . Crowe se sometió a un entrenamiento intenso para perder el peso ganado para papeles anteriores, como el de Hermann Göring en Nuremberg.

Como fue la increíble transformación de Russell Crowe

A sus 61 años (en 2026), Russell Crowe ha mostrado una transformación física radical, perdiendo más de 30 kg tras alcanzar los 125 kg para su papel en la película Nuremberg. Tras alcanzar un peso alto en 2025 para interpretar a Hermann Göring, el actor ha adoptado un régimen de salud más estricto, bajando de los 100 kg, mejorando su salud y aliviando dolores articulares.

Russell Crowe

Conocido por su compromiso camaleónico, pasó de su físico esculpido en Gladiator (2000) a variaciones significativas para películas como Unhinged (2020). A finales de 2025 y principios de 2026, el actor confirmó haber bajado casi 30 kg, situándose por debajo de los 100 kg. Se informó que se está preparando con entrenamientos rigurosos para nuevos proyectos intensos, como el reboot de Highlander.

El entrenamiento de Crowe ha variado drásticamente según las exigencias de sus papeles, pasando de regímenes militares para transformarse en guerrero a planes de salud enfocados en la longevidad. Su enfoque más reciente a los 61 años le ha permitido perder cerca de 30 kilos y sigue adelgazando. Su cuerpo a cambiado radicalmente de un año para el otro sorprendetemente.