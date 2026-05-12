Mario Pergolini atravesó uno de los momentos más traumáticos de su vida con la muerte de su madre, Beatriz Mancione. Si bien el conductor se tomó unos días de duelo, reapareció en su programa y confesó: " Este es el programa donde más he llorado en toda mi vida, o sea dos veces. No lo voy a hacer nunca más”.
El locutor abrió el ciclo Oro día perdido, en El Trece, con una confesión a sus panelistas y al público: "Pasé unos días difíciles. Gracias por este recibimiento, gracias a todos los que se acercaron y me dejaron algún mensaje".
Fiel a su estilo, el presentador hablo le puso humor a una situación visara en su vida, como la pérdida de la mujer de 70 años. "Tengo un montón de chistes de funerales para hacer”, empezó.
Con la participación de Evelyn Botto y Rada, Pergolini se preguntó con ironía: "¿Quién elige los cuadros de los velatorios? Son raros. Te piden que decores un lugar así, ¿qué ponés? Había uno de una casa con un puente. ¿Un puente que te lleva a dónde? Es raro todo”.
El comentario más bizarro fue a causa de uno de los tíos del empresario de medios: “Con los 'sandwichitos' de miga es reloco porque ves que al principio nadie come. Yo tengo tíos grandes... Vieron que ahora no se hacen ceremonias largas. Fueron pocas horas y aprovechan que hay de todo. Hasta tuve una tía que me dijo: ‘No hay tanto dulce’”.
¿De qué murió la madre de Mario Pergolini?
La madre de Mario Pergolini, Beatriz Mancione, falleció el 7 de mayo de 2026, lo que provocó la suspensión de las grabaciones del programa Otro día perdido. La triste noticia se conoció mientras el conductor se preparaba para trabajar, y su madre había enfrentado problemas de salud previos. Tenía 70 años, había quedado ciega y se conoció que padecía un principio de Alzheimer.
El conductor hablo del velatorio en su programa y decidió ponerle humor a un momento tan doloroso: “Desde el primer segundo, no puedo evitarlo. Es más fuerte que yo, pero creo que es la mejor forma de descomprimir”.