El conductor reapareció en televisión después de ausentarse unos días por la muerte de su mamá, Beatriz Mancione. Eligió hablar del duelo con honestidad y no faltó el humor negro.

El conductor de El Trece agradeció el apoyo de sus colegas y el público tras su pérdida.

Mario Pergolini atravesó uno de los momentos más traumáticos de su vida con la muerte de su madre, Beatriz Mancione . Si bien el conductor se tomó unos días de duelo, reapareció en su programa y confesó: " Este es el programa donde más he llorado en toda mi vida, o sea dos veces. No lo voy a hacer nunca más ”.

El locutor abrió el ciclo Oro día perdido, en El Trece , con una confesión a sus panelistas y al público: "Pasé unos días difíciles. Gracias por este recibimiento, gracias a todos los que se acercaron y me dejaron algún mensaje".

Fiel a su estilo, el presentador hablo le puso humor a una situación visara en su vida, como la pérdida de la mujer de 70 años. " Tengo un montón de chistes de funerales para hacer”, empezó.

Con la participación de Evelyn Botto y Rada , Pergolini se preguntó con ironía: " ¿Quién elige los cuadros de los velatorios? Son raros . Te piden que decores un lugar así, ¿qué ponés? Había uno de una casa con un puente. ¿Un puente que te lleva a dónde? Es raro todo”.

El comentario más bizarro fue a causa de uno de los tíos del empresario de medios: “Con los 'sandwichitos' de miga es reloco porque ves que al principio nadie come. Yo tengo tíos grandes... Vieron que ahora no se hacen ceremonias largas. Fueron pocas horas y aprovechan que hay de todo. Hasta tuve una tía que me dijo: ‘No hay tanto dulce’”.

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¿De qué murió la madre de Mario Pergolini?

La madre de Mario Pergolini, Beatriz Mancione, falleció el 7 de mayo de 2026, lo que provocó la suspensión de las grabaciones del programa Otro día perdido. La triste noticia se conoció mientras el conductor se preparaba para trabajar, y su madre había enfrentado problemas de salud previos. Tenía 70 años, había quedado ciega y se conoció que padecía un principio de Alzheimer.

El conductor hablo del velatorio en su programa y decidió ponerle humor a un momento tan doloroso: “Desde el primer segundo, no puedo evitarlo. Es más fuerte que yo, pero creo que es la mejor forma de descomprimir”.