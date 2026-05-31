31 de mayo de 2026 Inicio
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Javier Milei desmintió la caída el consumo con un video de la avenida Corrientes: "Y eso que es a fin de mes"

El Presidente destacó la situación de la actividad comercial, pese a que informes privados advirtieron que bajó durante el primer cuatrimestre del año. "El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad", ironizó.

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El presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei volvió a defender la situación del consumo, pese a que informes privados advirtieron que bajó durante el primer cuatrimestre del año por la pérdida del poder adquisitivo y la debilidad de la demanda, con pocas señales de recuperación.

La textilana atraviesa una de sus peores crisis.
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El cineasta Santiago Oría compartió en redes sociales un video grabado en la Avenida Corrientes, donde se observa una importante circulación de personas durante la noche. Milei citó la publicación y fue irónico para referirse a la actividad comercial: "El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad. Y eso que el video es a fin de mes... Ah! Pero el metro cuadrado de Pepito".

En las imágenes se ve a peatones mientras circulaban por la Avenida Corrientes, filas para ingresar a un restaurante y movimiento típico en la zona de los teatros porteños. No obstante, el video también expuso que había mesas vacías en una pizzería histórica de la zona.

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En tanto, a pesar de la publicación del jefe de Estado, un informe de la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo advirtió que el consumo privado en la Argentina mostró una nueva caída durante abril y cerró el primer cuatrimestre del año con una contracción acumulada de 1,5%.

De acuerdo con el Índice de Consumo Privado (ICP-UP), en abril se registró una baja interanual de 0,6%, mientras que en la comparación con marzo el nivel de consumo se mantuvo estable, lo que reflejó una desaceleración en el ritmo de descenso observado en los últimos meses.

El relevamiento indicó además que, en términos desestacionalizados, el índice volvió a ubicarse en niveles similares a los de octubre de 2025, luego de las caídas acumuladas desde mediados del año pasado.

Crisis del consumo: las ventas minoristas pyme cayeron 3,2% en abril

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en abril una caída del 3,2% interanual a precios constantes y volvieron a reflejar el deterioro del consumo interno. Así surge del último relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que además marcó una baja mensual del 1,3% y un retroceso acumulado del 3,5% en los primeros cuatro meses de 2026.

El informe señaló que la actividad comercial continúa afectada por la debilidad de la demanda y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. En ese escenario, el consumo sigue concentrado en productos esenciales y en compras vinculadas a necesidades inmediatas o de temporada.

Desde la entidad empresaria indicaron además que los consumidores mantienen hábitos de compra enfocados en promociones, descuentos y financiamiento en cuotas, mientras que los comercios enfrentan mayores dificultades para sostener la rentabilidad debido al incremento de tarifas, servicios y costos operativos.

El relevamiento mostró que seis de los siete rubros analizados tuvieron caídas interanuales durante abril. Entre los sectores más afectados se ubicaron bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con una baja del 12,3%; perfumería, con un retroceso del 7,2%; y ferretería, materiales eléctricos y de construcción, que cayó 4,2%. La única actividad que registró una mejora fue farmacia, con un incremento del 6,1% interanual impulsado por productos vinculados a la salud y al consumo esencial.

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