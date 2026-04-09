9 de abril de 2026 Inicio
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Javier Milei viajará a Israel para participar del Día de la Independencia

El Presidente confirmó su presencia en la ceremonia de encendido de antorchas prevista para el día 21 de abril, aunque dependerá de la evolución del conflicto en Medio Oriente.

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El Presidente podría encontrarse con Donald Trump.

El Presidente podría encontrarse con Donald Trump.

Twitter: Manuel Adorni

El presidente Javier Milei confirmó este jueves su viaje a Israel para participar de los actos por el Día de la Independencia, que se celebrarán del 19 al 22 de abril. Será su tercera visita oficial al país, donde también fue invitado el mandatario estadounidense Donald Trump, aunque su presencia dependerá de la evolución del conflicto en Medio Oriente.

Javier Milei defendió el rumbo de su gestión.
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El líder libertario ratificó la noticia a través de su cuenta de X, tras compartir la información de la Agencia Judía de Noticias (AJN). Será su viaje número 38 desde que asumió la presidencia y el objetivo es presenciar la ceremonia de encendido de antorchas que, en esta oportunidad, se celebrará el 21 de abril.

milei israel

Esta será la tercera visita oficial de Milei a Israel desde su asunción en diciembre de 2023, tras las realizadas en febrero de 2024 y en junio de 2025. Cabe recordar, que durante el segundo viaje, Milei había anunciado ante el Parlamento israelí que Argentina trasladaría su embajada en Israel a Jerusalén en 2026, cumpliendo así una promesa de campaña. La sede diplomática del país suramericano se encuentra actualmente en la ciudad de Herzliya, en las afueras de Tel Aviv.

El mandatario libertario se posicionó en todo momento como un férreo aliado de Israel, junto a Estados Unidos, apuntados como sus dos socios principales en materia de política exterior. Además, había declarado a Irán como “enemigo” de la Argentina, definió a Israel como “el bastión de Occidente”, y se mostró orgulloso de ser “el presidente más sionista del mundo”.

La visita ya había sido anticipada semanas atrás por el canciller israelí, Gideon Sa’ar, quien en febrero destacó el momento del vínculo bilateral y expresó su expectativa por una nueva llegada del mandatario argentino durante las celebraciones nacionales.

Milei netanyahu
Milei y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

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