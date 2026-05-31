31 de mayo de 2026 Inicio
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De 800 a 200 empleados: se agrava la crisis de una fábrica de ropa muy reconocida de Mar del Plata

Las políticas económicas del gobierno de Javier Milei se están llevando puesta a una de las textiles marplatenses con más de 45 años de historia en el mercado argentino. La empresa atraviesa un concurso preventivo, su producción se desploma y los trabajadores temen perder sus puestos.

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La textilana atraviesa una de sus peores crisis.

La textilana atraviesa una de sus peores crisis.

La caída de la producción y el concurso preventivo ponen en riesgo la continuidad laboral de cientos de familias que dependen de la empresa Textilana de Mar del Plata. La histórica fábrica de indumentaria, con más de 45 años de trayectoria en el mercado argentino, atraviesa una de las peores crisis de su historia desde la llegada de Javier Milei a la presidencia.

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La apertura indiscriminada de importaciones desplomó su producción y la empresa entró en concurso preventivo hace un mes. Es así que los trabajadores viven con el temor constante de perder sus puestos de trabajo. "La verdad es una situación horrible", expresaron a fuentes de la prensa local.

“Desde que entró en concurso, no hubo suspensiones ni despidos. Pero estamos viviendo una situación horrible. Casi no hay producción, las chicas las hacen retirar temprano. Y vemos afuera que están cerrando un montón de locales de ropa en Mar del Plata y en todo el país. Entonces, algunos suben a pedir un arreglo pero salen con caras largas, porque les ofrecen monedas y en cuotas”, reveló el delegado gremial, Mauro Galván al medio marplatense 0223.

A su vez, el integrante de la Comisión Interna de Textilana sostuvo que la firma que se dedica a comercializar la marca Mauro Sergio no se comunica con sus trabajadores ni con los referentes gremiales. "No es como ellos dicen, un retiro voluntario, porque en esos casos te llevás un dinero, un 70% o 100% de lo que te corresponde y vos podés hacer algo como cuentapropista", manifestó el sindicalista.

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Asimismo, el representante de los trabajadores de la fábrica manifestó que la empresa llegó a emplear a 800 trabajadores pero que al día de hoy son apenas 200 y con un futuro incierto. "Se fueron de la empresa entre 40 y 50 personas desde que comenzó el 2026. En la mejor época, en 2008, llegamos a ser más de 800 empleados. Ahora con suerte, somos unos 200", expresó.

"En la época de Macri, a pesar de que también la firma estuvo en crisis y hubo despidos, la bancaron. Con la pandemia, con Alberto Fernández, a pesar de que fue un desastre, la fábrica se mantuvo. Pero en la era Milei, bajó el consumo. por consecuente bajaron las ventas. Y comenzaron a no renovar contratos y hubo despidos de la gente con menor antigüedad. La verdad es que ahora la situación es horrible”, concluyó.

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