Javier Milei afuera del top 3: cuáles son los políticos con mejor imagen del país Un estudio privado realizado en abril mostró el desgaste de los funcionarios oficialistas, en medio de una crisis de consumo y escándalos políticos. La aprobación del Presidente cayó 6% y tocó el nivel más bajo desde su asunción (35%). Por + Seguir en







Javier Milei supera el 60% de imagen negativa.

Abril continúa con las malas noticias para el Gobierno en materia de números: a la inflación del 3,4% informada por el Indec, un estudio privado mostró el desgaste de los funcionarios oficialistas dejando al presidente Javier Milei afuera del top 3 en un ranking de mejor imagen política.

En medio de una crisis de consumo y pérdida de poder adquisitivo, la aprobación del jefe de Estado cayó 6% en todo el país y, con un 35%, tocó el nivel más bajo desde su asunción.

El trabajo de Opina Argentina, realizado entre el 30 de marzo y el 2 de abril, midió la imagen de diversos dirigentes políticos y arrojó los siguientes resultados: encabeza el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con una visión positiva del 44%, frente a un 53% de negativa; seguida de diputada de izquierda Myriam Bregman (44% positiva, 47% negativa).

En tercera posición figura la expresidenta Cristina Kirchner, (39% positiva, 59% negativa) y luego la senadora por la Libertad Avanza Patricia Bullrich (39% positiva, 60% negativa).

imagen primera La figura del jefe de Estado recién aparece en el quinto lugar: un 35% de los argentinos tiene una positiva de Javier Milei ( bajó 6% respecto a marzo), y un 63% (5% más respecto al mes previo) mantiene una percepción negativa.