También se registró una caída del empleo formal y persisten las dificultades para recuperar los ingresos, pese a la desaceleración de la inflación.

El salario mínimo acumula una caída del 39,3% desde el comienzo del gobierno de Javier Milei

Un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), señaló que el Salario Mínimo, Vital y Móvil acumuló una pérdida del 39,3% de su capacidad de compra en comparación con noviembre de 2023. El estudio indicó que el deterioro más fuerte se produjo durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei, especialmente entre diciembre de 2023 y enero de 2024, cuando se registraron las mayores caídas del poder adquisitivo tras la devaluación impulsada por la gestión libertaria.

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La situación también impactó sobre los trabajadores del sector privado. De acuerdo con datos del Índice de Salarios del INDEC, en marzo de 2026 los ingresos reales retrocedieron 1,3% respecto de febrero y se ubicaron 4,8% por debajo de los niveles registrados a fines de 2023.

En el sector público, el escenario resultó aún más complejo. El informe destacó que los salarios estatales mantienen una pérdida cercana al 17% frente a los valores de noviembre de 2023 , lo que evidencia una recuperación más lenta respecto de otros segmentos laborales.

El relevamiento incorporó además estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que mostraron una leve mejora del empleo registrado en febrero de este año. Tras varios meses consecutivos de retroceso, se sumaron alrededor de 8.000 puestos de trabajo respecto de enero.

Sin embargo, esa recuperación no alcanzó para revertir la tendencia de fondo. El total de trabajadores asalariados registrados ronda actualmente los 10 millones de personas, una cifra que representa una baja de 106.000 empleos en comparación con febrero de 2025 y una pérdida acumulada de 290.000 puestos desde noviembre de 2023.

Entre los sectores más afectados aparece la industria manufacturera, que eliminó cerca de 74.000 empleos desde septiembre de 2023. Una parte importante de esa reducción se produjo durante 2025.

El comercio también registró una disminución significativa de puestos de trabajo, con más de 20.000 empleos menos durante el año pasado. En tanto, la construcción mostró señales de estabilización en los últimos meses, aunque todavía arrastra una caída de aproximadamente 90.000 trabajadores respecto de los niveles observados a mediados de 2023.

Inflación de mayo: las estimaciones anticipan una nueva desaceleración

En paralelo, las consultoras privadas proyectaron que la inflación de mayo habría mostrado una moderación respecto del 2,6% informado por el INDEC para abril. Las previsiones ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre 2,1% y 2,5%, luego del pico de 3,4% registrado en marzo. En la misma línea, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimó una inflación mensual del 2,3%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo recientemente que espera una cifra incluso menor a la del mes anterior. El dato oficial será difundido por el INDEC el próximo 11 de junio y servirá para medir si la desaceleración de los precios logra consolidarse en los próximos meses.