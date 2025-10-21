21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei anticipó que habrá cambios en el Gabinete luego de las elecciones

En una entrevista en la TV Pública, el Presidente adelantó que realizará "reacomodamientos" para "lograr los objetivos de las reformas de segunda generación".

Por
Javier Milei reveló que planea modificaciones en el Gabinete.

Javier Milei reveló que planea modificaciones en el Gabinete.

News21

El presidente Javier Milei anticipó que luego de las elecciones nacionales del próximo domingo realizará una reforma en el Gabinete, no solo para reemplazar a los ministros que probablemente deban asumir sus bancas legislativas sino que habrá otras modificaciones para garantizar la efectividad de la gestión en el segundo tramo del gobierno.

El jueves Milei cerrará la campaña libertaria en Rosario. 
Te puede interesar:

Milei visita Córdoba y comienza a cerrar la campaña de LLA para el domingo

"De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos", explicó en diálogo con el periodista Guillermo Andino en una entrevista para la TV Pública. Sin embargo, no ahondó en los puestos en los que podría haber movimientos.

Las expectativas de Javier Milei para las elecciones: "Un buen resultado sería conseguir un tercio en la Cámara"

Milei remarcó que las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo "son más importantes" de lo que se cree. "Una de las estrategias del kirchnerismo es subestimar el valor de la elección para que la gente no vaya a votar. Es mucho más importante de lo que creemos por el formato de sistema de representación que tenemos. La composición de las Cámaras es muy importante, si uno no cambia esa composición es muy difícil después pasar proyectos", subrayó.

Consultado sobre sus expectativas electorales, el Presidente planteó que "un buen resultado sería conseguir un tercio en la Cámara, que es una pared de defensa", en referencia al número necesario para sostener eventuales vetos a leyes impulsadas por la oposición.

El mandatario confió en que, junto a sus aliados, podría alcanzar unos 100 votos en Diputados, lo que permitiría "una dinámica parlamentaria" favorable para avanzar con las próximas reformas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los demócratas cuestionaron que Bessent no haya consultado al Congreso.

Los demócratas presionan a Bessent y piden suspender el swap con Argentina

play

Michel y Bahl criticaron el acuerdo del gobierno de Javier Milei con EEUU: "Están hipotecando el futuro de los argentinos"

Convocan a un nuevo paro universitario en reclamo de la implementación de la Ley de Financiamiento

Convocan a un nuevo paro universitario en reclamo de la implementación de la Ley de Financiamiento

play

Itai Hagman: "Fuerza Patria es el freno al proceso de destrucción de Javier Milei"

Axel Kicillof: Si recurrir al FMI es un fracaso, pedirle un rescate al Tesoro de los Estados Unidos es un fracaso al cuadrado

Kicillof: "Si recurrir al FMI es un fracaso, pedir un rescate al Tesoro de Estados Unidos es un fracaso al cuadrado"

En CNN llamaron a Javier Milei un Wolverine de bajo presupuesto y cuestionaron la ayuda de Trump

En CNN llamaron a Milei "un Wolverine de bajo presupuesto" y cuestionaron la ayuda de Trump

Rating Cero

La quinta temporada de ﻿Stranger Things﻿ se estrenará en noviembre,

El final de la quinta temporada de Stranger Things se estrenará en cines

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.
play

Suspenso, drama psicológico y emociones profundas: la serie implacable que no para de verse

Llega el último capítulo de Gen V: a qué hora y dónde verlo.
play

Termina Gen V, el spinoff de The Boys: a qué hora se estrena el episodio 8

Desde que se confirmó su fichaje, las teorías sobre a quién interpreta Sadie Sink han sido infinitas. 

Sadie Sink llega a Marvel para acompañar a Tom Holland y los fans están expectantes: cuál será su papel

Llegó “27 Noches” a Netflix.
play

Cuál es la trama de 27 Noches, la película que combina drama y comedia entre la demencia y lo extrovertido

Prison Break ﻿vuelve a la vida de la mano de una serie spin-off﻿ en Disney+.

Vuelve Prison Break: Disney+ tendrá la nueva serie spin-off

últimas noticias

La quinta temporada de ﻿Stranger Things﻿ se estrenará en noviembre,

El final de la quinta temporada de Stranger Things se estrenará en cines

Hace 41 minutos
Para la NASA, es poco probable que SpaceX cumpla el plazo de 2027.

Misión a la Luna: la NASA se cansó de los retrasos de SpaceX y abrió el juego a otras empresas

Hace 56 minutos
No es la primera vez que Advíncula protagoniza un accidente automovilísitco

Denunciaron a Advíncula por chocar en la ruta y darse a la fuga: iba en contramano

Hace 57 minutos
Torino presentó la tercera camiseta alternativa en homenaje a River

"Eterna amistad": Torino lanzó su camiseta alternativa en homenaje a River

Hace 1 hora
El tránsito de la audiencia hacia plataformas consolidó el dominio de los influencers.

Del like al ticket: cómo los influencers venden más que la publicidad tradicional

Hace 1 hora