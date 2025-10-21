Javier Milei anticipó que habrá cambios en el Gabinete luego de las elecciones En una entrevista en la TV Pública, el Presidente adelantó que realizará "reacomodamientos" para "lograr los objetivos de las reformas de segunda generación". Por







El presidente Javier Milei anticipó que luego de las elecciones nacionales del próximo domingo realizará una reforma en el Gabinete, no solo para reemplazar a los ministros que probablemente deban asumir sus bancas legislativas sino que habrá otras modificaciones para garantizar la efectividad de la gestión en el segundo tramo del gobierno.

"De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos", explicó en diálogo con el periodista Guillermo Andino en una entrevista para la TV Pública. Sin embargo, no ahondó en los puestos en los que podría haber movimientos.

Las expectativas de Javier Milei para las elecciones: "Un buen resultado sería conseguir un tercio en la Cámara" Milei remarcó que las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo "son más importantes" de lo que se cree. "Una de las estrategias del kirchnerismo es subestimar el valor de la elección para que la gente no vaya a votar. Es mucho más importante de lo que creemos por el formato de sistema de representación que tenemos. La composición de las Cámaras es muy importante, si uno no cambia esa composición es muy difícil después pasar proyectos", subrayó.

Consultado sobre sus expectativas electorales, el Presidente planteó que "un buen resultado sería conseguir un tercio en la Cámara, que es una pared de defensa", en referencia al número necesario para sostener eventuales vetos a leyes impulsadas por la oposición.

El mandatario confió en que, junto a sus aliados, podría alcanzar unos 100 votos en Diputados, lo que permitiría "una dinámica parlamentaria" favorable para avanzar con las próximas reformas.