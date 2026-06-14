14 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Mientras persisten las tensiones con Pedro Sánchez, Javier Milei volverá a España para reunirse con empresarios

El jefe de Estado reactivará su actividad internacional y partirá a fines de junio al país europeo, en medio de los cruces con su par español. También participará de un evento en una universidad.

Por
Javier Milei en España.

Javier Milei en España.

AFP

El presidente Javier Milei partirá rumbo a España a fines de junio en el marco de su agenda internacional, ya que participará de una actividad en una universidad y se reunirá con empresarios. El viaje estará marcado por la tensión con su par del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien mantuvo varios enfrentamientos públicos.

A pesar de las denuncias, Milei continúa respaldando a su jefe de Gabinete.
Te puede interesar:

Caso Adorni: ¿por qué Javier Milei lo mantiene en el cargo?

Milei, quien iniciará su viaje a España el miércoles 24 y regresará el sábado 27, se presentará en la CEU Universidad San Pablo para brindar una conferencia y recibir una medalla. También se encontrará con empresarios en busca de inversiones y para fomentar el comercio internacional.

La última visita del jefe de Estado fue en marzo, cuando se reunió con su aliado internacional Santiago Abascal y el economista Jesús Huerta de Soto, mientras que por último encabezó el cierre del Foro Económico 2026 ante una multitud de seguidores: defendió el capitalismo y los "valores de Occidente" y aseguró que gracias a Donald Trump "se está cayendo a pedazos el socialismo del siglo XXI".

Milei IAEF
Javier Milei.

Javier Milei.

En tanto, en aquella intervención, arremetió contra la gestión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con calificativos personales y políticos muy duros. "Me parece que entre las coimas y las saunas no lo quieren mucho", lanzó.

La visita también se llevará adelante en medio del escándalo que protagoniza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien atraviesa un mar de dudas en torno a su patrimonio. En este marco, los diputados de Unión por la Patria, en conjunto con legisladores de otros bloques, solicitaron formalmente la convocatoria a una sesión especial para el martes 23 de junio para que explique cómo obtuvo su capital.

Javier Milei: "El capitalismo de libre empresa está escrito en los Diez Mandamientos"

El presidente Javier Milei aseguró el lunes que "el capitalismo de libre empresa está escrito en los Diez Mandamientos" y que "es importante seguir los postulados" para lograr el éxito económico y social del país. Lo hizo durante el "Tributo al Rebe de Lubavitch" por el 32º aniversario del fallecimiento del rabino Menajem Mendel Schneerson, en el Palacio Libertad.

El jefe de Estado mantiene un vínculo espiritual estrecho con esta corriente religiosa. Como muestra de esa conexión personal, el mandatario ya visitó la tumba del líder judío en la ciudad estadounidense de Nueva York apenas asumió la Presidencia.

Durante su intervención, Milei relacionó los preceptos bíblicos con su visión económica. "El sistema que hace de la propiedad privada uno de sus pilares, es el sistema que está esta en consonancia con la ley de Dios", planteó el mandatario en su discurso.

"El principio de no agresión que surge del 'no matarás' y el principio de apropiación originaria que surge del 'no robarás' es la única base posible para un orden social justo y eficiente", sostuvo el mandatario.

Al repasar las normas religiosas, el Presidente realizó una interpretación propia de las escrituras. "No matarás es el derecho a la vida, establece el principio de no agresión en su forma más pura, la vida del prójimo es inviolable", detalló.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei lo sostiene en el puesto, pero a Adorni no le creen ni siquiera sus compañeros de gabinete.

De la euforia financiera a Adorni, el relato choca con la realidad

play

Nueva denuncia contra Facundo Leal: fue imputado por enriquecimiento ilícito por obras en aeropuertos

Manuel Adorni justificó sus ingresos no declarados como ahorros en negro y se disculpó.

"Corrupción", "escándalo" y "contradicciones": qué dicen los medios internacionales sobre el Adorni Gate

Las exportaciones vinculadas al petróleo, gas y minería alcanzaron niveles récord.

Vaca Muerta y la minería: en el primer cuatrimestre generaron tantos dólares como el campo

El actor destacó la masiva respuesta de los seguidores tras conocerse la noticia de la muerte del músico.

Gerardo Romano cruzó a Milei tras la masiva despedida al Indio Solari: "La tenés adentro"

Javier Milei juega su mundial económico de cara a un 2027, clave para la Libertad Avanza. 

El Mundial económico 2026: Argentina y sus partidos contra la inflación, el crecimiento y el dólar

Rating Cero

Marcela Tinayre habló del romance oculto de Mirtha Legrand y sorprendió a todos

Marcela Tinayre habló del romance oculto de Mirtha Legrand y sorprendió a todos

Lucas Vignale era productor audiovisual y tenía 29 años.

El último posteo de Lucas Vignale, el otro argentino que murió en el choque de helicópteros en Brasil

Gaspi junto a Coscu y a Ibai Llanos.

La despedida de streamers argentinos y españoles a Gaspi: "La vida es muy injusta"

Se difundió la lista de los posibles participantes de MasterChet Celebrity 2026.

Uno por uno: esta es la lista que se filtró sobre los famosos que estarían en MasterChef Celebrity 2026

“No quieren saber una mierda... quieren opinar”, se descargó Juana Tinelli.

Juana Tinelli habló por primera vez luego de la grave denuncia contra su ex por violencia de género

La separación entre Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver en 2011 se originó tras revelarse que el actor tuvo un hijo, Joseph Baena, con su empleada doméstica años atrás.

Revelado después de 40 años: como fue la impactante transformación de Arnold Schwarzenegger para el cine

últimas noticias

Marcela Tinayre habló del romance oculto de Mirtha Legrand y sorprendió a todos

Marcela Tinayre habló del romance oculto de Mirtha Legrand y sorprendió a todos

Hace 5 minutos
Qué impacto tienen los cambios en la VTV para los conductores

Qué impacto tienen los cambios en la VTV para los conductores

Hace 11 minutos
Gaspi y Juli Savioli cuando eran pareja.

El doloroso mensaje de Juli Savioli, la ex novia de Gaspi tras el accidente: "¿Esto es real?"

Hace 25 minutos
Lucas Vignale era productor audiovisual y tenía 29 años.

El último posteo de Lucas Vignale, el otro argentino que murió en el choque de helicópteros en Brasil

Hace 36 minutos
Gaspi, junto a su admiradora, en Rio.  @EmetSuki

Las últimas fotos de Gaspi en Rio de Janeiro, antes del accidente en el que perdió la vida

Hace 1 hora