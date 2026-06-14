Mientras persisten las tensiones con Pedro Sánchez, Javier Milei volverá a España para reunirse con empresarios

El jefe de Estado reactivará su actividad internacional y partirá a fines de junio al país europeo, en medio de los cruces con su par español. También participará de un evento en una universidad.

El presidente Javier Milei partirá rumbo a España a fines de junio en el marco de su agenda internacional, ya que participará de una actividad en una universidad y se reunirá con empresarios. El viaje estará marcado por la tensión con su par del Gobierno español, Pedro Sánchez , con quien mantuvo varios enfrentamientos públicos.

Milei, quien iniciará su viaje a España el miércoles 24 y regresará el sábado 27 , se presentará en la CEU Universidad San Pablo para brindar una conferencia y recibir una medalla. También se encontrará con empresarios en busca de inversiones y para fomentar el comercio internacional.

La última visita del jefe de Estado fue en marzo, cuando se reunió con su aliado internacional Santiago Abascal y el economista Jesús Huerta de Soto, mientras que por último encabezó el cierre del Foro Económico 2026 ante una multitud de seguidores: defendió el capitalismo y los "valores de Occidente" y aseguró que gracias a Donald Trump "se está cayendo a pedazos el socialismo del siglo XXI".

En tanto, en aquella intervención, arremetió contra la gestión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con calificativos personales y políticos muy duros. "Me parece que entre las coimas y las saunas no lo quieren mucho", lanzó.

La visita también se llevará adelante en medio del escándalo que protagoniza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien atraviesa un mar de dudas en torno a su patrimonio. En este marco, los diputados de Unión por la Patria, en conjunto con legisladores de otros bloques, solicitaron formalmente la convocatoria a una sesión especial para el martes 23 de junio para que explique cómo obtuvo su capital.

Javier Milei: "El capitalismo de libre empresa está escrito en los Diez Mandamientos"

El presidente Javier Milei aseguró el lunes que "el capitalismo de libre empresa está escrito en los Diez Mandamientos" y que "es importante seguir los postulados" para lograr el éxito económico y social del país. Lo hizo durante el "Tributo al Rebe de Lubavitch" por el 32º aniversario del fallecimiento del rabino Menajem Mendel Schneerson, en el Palacio Libertad.

El jefe de Estado mantiene un vínculo espiritual estrecho con esta corriente religiosa. Como muestra de esa conexión personal, el mandatario ya visitó la tumba del líder judío en la ciudad estadounidense de Nueva York apenas asumió la Presidencia.

Durante su intervención, Milei relacionó los preceptos bíblicos con su visión económica. "El sistema que hace de la propiedad privada uno de sus pilares, es el sistema que está esta en consonancia con la ley de Dios", planteó el mandatario en su discurso.

"El principio de no agresión que surge del 'no matarás' y el principio de apropiación originaria que surge del 'no robarás' es la única base posible para un orden social justo y eficiente", sostuvo el mandatario.

Al repasar las normas religiosas, el Presidente realizó una interpretación propia de las escrituras. "No matarás es el derecho a la vida, establece el principio de no agresión en su forma más pura, la vida del prójimo es inviolable", detalló.