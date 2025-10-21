Los demócratas presionan a Scott Bessent y piden suspender el swap con Argentina

Tras el anuncio oficial, un grupo de congresistas le envió una carta al secretario del Tesoro en la que exigieron más detalles sobre las condiciones del acuerdo. "Nos oponemos a utilizar fondos de los contribuyentes estadounidenses para influir en una elección extranjera", señalaron.

Luego de que el Tesoro de Estados Unidos y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) firmaran el anunciado swap por u$s20.000 millones, congresistas demócratas le pidieron al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que suspenda los desembolsos y brinde más información sobre las condiciones del acuerdo, al que calificaron como "un uso imprudente de los fondos públicos" que persigue "objetivos políticos".

Tras la firma del swap, Bessent aclaró que el acuerdo con el Gobierno "no es un salvataje"

"u$s20.000 millones para los aliados de extrema derecha de (Donald) Trump en Argentina. Cero dólares para familias estadounidenses. Denunciamos el uso imprudente de los fondos de los contribuyentes por parte de la Administración Trump y exigimos responsabilidades", sostuvo la representante Nydia Velazquez, quien firmó la carta dirigida a Bessent junto a otros 35 congresistas.

Los demócratas cuestionaron que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) se utilice para "estabilizar la moneda de un gobierno extranjero, aparentemente para promover objetivos partidistas", en un momento en que "los aranceles, el aumento de precios y los recortes a programas nacionales esenciales presionan a las familias y empresas estadounidenses", mientras continúa el cierre del gobierno y agencias federales.

"Nos preocupa profundamente que el FSE, financiado con fondos públicos estadounidenses, se esté utilizando para brindar asistencia financiera extraordinaria al gobierno del presidente Javier Milei con fines políticos, exponiendo a los contribuyentes a riesgos financieros, sin indicar claramente el motivo por el cual redunda en beneficio de los intereses económicos de los Estados Unidos ni consultar previamente con el Congreso", agregaron.

Los congresistas señalaron que "hay fuertes indicios de que el acuerdo también persigue objetivos políticos, en concreto, reforzar a un aliado ideológico de la administración Trump ante la disminución del apoyo interno antes de las elecciones legislativas". "Los recientes resultados de las elecciones provinciales ponen de relieve el descontento generalizado con estas políticas y los graves costos sociales del experimento de Milei", remarcaron.

También aseguraron que varias firmas de inversión estadounidenses "se beneficiarán directamente de esta intervención debido a su exposición a los bonos argentinos", lo que "parece indicar que el FSE podría estar sirviendo a intereses financieros privados con un gasto público significativo". "Es muy inusual que el FSE otorgue un apoyo incondicional a tan gran escala", indicaron.

"Si es cierto que este acuerdo pretende servir a los objetivos políticos de la Administración Trump, nos oponemos a utilizar fondos de los contribuyentes estadounidenses para influir en una elección extranjera y mejorar la suerte política de un gobierno extranjero, en particular uno que se ha visto envuelto en escándalos de corrupción", subrayaron los demócratas.

Dada "la magnitud y el precedente de esta acción", solicitaron al Tesoro que "suspenda cualquier desembolso o implementación del canje o línea de crédito propuestos a Argentina" y exigieron conocer más detalles "a más tardar el 29 de octubre de 2025", incluidas las evaluaciones que se hicieron para determinar los "potenciales riesgos para los contribuyentes estadounidenses".