Javier Milei recibe a José Antonio Kast en Casa Rosada tras su triunfo en el balotaje en Chile El libertario mantiene un encuentro con el mandatario electo trasandino luego de su victoria en la segunda vuelta, a la que consideró "un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada".







José Antonio Kast y Javier Milei, dos dirigentes alineados. C5N

El presidente Javier Milei recibe este martes en Casa Rosada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, luego del triunfo del dirigente de derecha en el balotaje presidencial de este domingo en el país trasandino.

El mandatario felicitó calurosamente al chileno tras la victoria. "Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo Kast en las elecciones presidenciales de Chile", escribió en su cuenta de X.

"Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI", expresó el libertario.

Kast lo correspondió, anticipó que trabajaría para aceitar el vínculo con Argentina e hizo suyo el lema de La Libertad Avanza luego de conocer los resultados electorales: "Viva la libertad, carajo".

Antes de viajar a la Argentina, el mandatario electo mantuvo un desayuno de trabajo con el actual presidente chileno, Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda. Allí estuvo acompañado por integrantes de su equipo y por su esposa, María Pía Adriasola, para avanzar en la coordinación de la transición presidencial.

Kast, líder del Partido Republicano, se impuso con el 58,17% de los votos, según los resultados oficiales, frente a la candidata comunista Jeannette Jara, que alcanzó el 41,83%. Gobernará al país trasandino a partir del 2026 hasta el 2030, en la primera elección presidencial chilena con voto obligatorio que definió al nuevo mandatario de entre casi 16 millones de personas habilitadas para votar. Noticia en desarrollo.-