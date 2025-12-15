15 de diciembre de 2025 Inicio
Gustavo Petro acusó de nazi a José Antonio Kast y desató una crisis diplomática con Chile

El presidente de Colombia arremetió contra el mandatario chileno electo, primer pinochetista en llegar al Palacio de La Moneda desde el retorno a la democracia. El gobierno de Gabriel Boric presentó una queja ante la embajada de Bogotá en Santiago.

Gustavo Petro / José Antonio Kast

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desató una crisis diplomática con Chile tras arremeter duramente contra el presidente electo, José Antonio Kast, ganador del balotaje del domingo. Las declaraciones del mandatario colombiano, de corte ideológico opuesto a Kast, motivaron una protesta formal del gobierno chileno saliente ante la embajada de Bogotá en Santiago.

A través de la red social X, Petro calificó al mandatario electo chileno con duros epítetos, basándose en informes que atribuyen al padre alemán de Kast un pasado vinculado al nazismo, hecho que el presidente electo negó enfáticamente, señalando que su padre fue reclutado a la fuerza por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial.

El presidente colombiano afirmó: “El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que (Augusto) Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”.

En respuesta, el gobierno de Chile informó este lunes haber entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Santiago. El canciller chileno, Alberto Van Klaveren, indicó que la acción busca manifestar la “molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país”.

El ministro chileno agregó que las declaraciones de Petro “constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones”.

Kast, que se convierte en el primer pinochetista en llegar al Palacio de La Moneda desde el retorno a la democracia, se ubica en las antípodas ideológicas del presidente colombiano. Tras el triunfo de Kast sobre la candidata oficialista Jeannette Jara, Petro lanzó varios mensajes en X, advirtiendo sobre un supuesto avance de “los vientos de la muerte” por el sur y el norte.

En un mensaje que el propio Petro señaló haber sido bloqueado temporalmente, y que luego recuperó, el presidente colombiano alertó: “El fascismo en Chile no durará 40 años. Son otros los tiempos. Sé lo que pasa, no volveré a La Moneda como antaño, volvieron a matar al presidente (en alusión a Salvador Allende). A la juventud de Chile les digo, abracen la vida y no se junten con la muerte jamás”.

“Nos quieren dejar solos como en cien años de soledad, pero somos el corazón vital del mundo y este corazón no puede morir ante los liberticidas Arriba la Colombia Libre, resistimos cinco siglos y gritaremos Libertad”, concluyó.

