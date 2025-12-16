16 de diciembre de 2025 Inicio
Quién es Darío Wasserman, el nuevo presidente del Banco Nación

Era vicepresidente de la entidad desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Cercano a Karina Milei y a Luis Caputo, reemplaza a Daniel Tillard al frente de la principal entidad bancaria pública.

Quién es Darío Wasserman

Darío Wasserman asumió este martes a la presidencia de Banco Nación en reemplazo de Daniel Tillard, quien esta semana renunció al cargo al que había asumido el 26 de diciembre de 2023.

Wasserman se desempeñaba como vicepresidente del banco desde el comienzo de la gestión de Javier Milei y llegó al sector público luego de desarrollar su carrera en el ámbito inmobiliario.

De estrecha relación con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con el ministro de Economía, Luis Caputo, su nombre ya había sido impulsado para conducir el BNA al inicio del gobierno libertario. En ese momento, sin embargo, se impuso la designación de Tillard, vinculado políticamente al entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El flamante titular del Banco Nación es esposo de la legisladora porteña de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez, dirigente del círculo más cercano a Karina Milei, lo que refuerza la gravitación de ese espacio en la conducción de áreas estratégicas del Estado.

En su trayectoria previa, Wasserman fue presidente de Garantizar SGR, de Móvil SGR y titular de la Cámara Argentina de Sociedades de Garantía Recíproca, entre otros cargos vinculados al financiamiento productivo.

