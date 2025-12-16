16 de diciembre de 2025 Inicio
Video: perdió el control de su auto y terminó en el fondo de una pileta con su hija

Se trata de una mujer que se precipitó a través de una ventana de vidrio en una piscina en Francia. Ambas fueron trasladadas a un hospital, aunque resultaron ilesas.

Un auto terminó en el fondo de una pileta en Francia.

Una mujer terminó en el fondo de una pileta municipal en Francia junto a su hija luego de que perdiera el control de su vehículo, por lo que debieron ser rescatadas y trasladadas a un hospital, aunque resultaron ilesas. Sin embargo, un hombre sufrió heridas leves.

Ahmed al Ahmed.
Vendedor de frutas y musulmán: quién es el héroe del atroz atentado en Bondi Beach

El hecho se produjo en La Ciotat, donde la conductora de un vehículo Jaguar XF se precipitó a través de una ventana de vidrio cuando se encontraba con su hija de cinco años. Pese a que un grupo de nadadores se hallaba en la pileta, ninguno fue atropellado.

En tanto, la principal sospecha de las autoridades apunta a que la mujer confundió los pedales de acelerador y freno, por lo que cayó con su automóvil a la piscina, que tiene una profundidad de cerca de 3,4 metros. Ante esta situación, un hombre debió ser asistido, ya que fue afectado con heridas leves debido a los vidrios rotos.

En este marco, según consignó el medio local Entrevue, el vehículo fue retirado a través de una grúa después de que se drenara la pileta. Ahora, las autoridades locales arreglarán el lugar previo a que sea reabierto al público.

