Dura crítica de Javier Milei al Mercosur en la cumbre: "Necesita una reforma integral"

El presidente Javier Milei habló en la 67° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados en Foz de Iguazú , Brasil, donde criticó al bloque regional y aseguró que "necesita una reforma integral" ya que "no cumplió ninguno de sus objetivos". Además, apuntó contra Nicolás Maduro y celebró "la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano" .

Milei asistió a la cumbre del Mercosur en Brasil, tras el aplazo del acuerdo con la Unión Europea

El libertario sentenció que "el bloque necesita una reforma institucional integral que reduzca el costo económico del Mercosur" , del que sostuvo que "nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades", pero "ninguno de esos objetivos se cumplió".

" La región necesita un arancel moderno, simple, competitivo y alineado con la práctica de los bloques dinámicos del siglo XXI . De lo contrario, seguiremos condenados a crecer por debajo del mundo. Hoy más que nunca, el bloque necesita una reforma institucional integral que reduzca el costo económico del Mercosur . La integración debe estar al servicio del comercio, no al servicio de la burocracia", definió.

El mandatario planteó que "a las instituciones no hay que evaluarlas por sus intenciones sino por sus resultados porque el Mercosur nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades; y ninguno de esos objetivos se cumplió ".

"No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo. Sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma . Señores, la realidad no se discute, se mide", concluyó.

Además, remarcó que los países que integran el bloque regional "poseen un conjunto de activos estratégicos extraordinarios: energía, minerales, críticos y alimentos siempre han estado ahí y, al menos en el caso argentino, no hemos sido capaces de convertirlos en riqueza".

"Lo que necesitamos es dejar de poner obstáculos internos y permitir que ese potencial se despliegue de una vez. La coordinación energética, la articulación de cadenas de valor y la reducción de barreras reales son las herramientas que pueden transformar la geografía económica de nuestros países", resaltó.

Cumbre del Mercosur: Javier Milei apuntó contra Nicolás Maduro y lo llamó "narcoterrorista"

En plena escalada de las tensiones entre la Casa Blanca y el gobierno de Nicolás Maduro, Milei enfatizó que "la Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano". "El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado", sostuvo.

El Presidente afirmó que Venezuela "continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora" y llamó "narcoterrorista" a Maduro.

"La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista, Nicolás Maduro, extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo", subrayó el libertario, a contramano de los dichos de Lula da Silva, quien advirtió que "una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria".