20 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dura crítica de Javier Milei al Mercosur en la cumbre: "Necesita una reforma integral"

El Presidente reiteró sus cuestionamientos al bloque regional, del que consideró que "no cumplió ninguno de sus objetivos". Además, apuntó contra Nicolás Maduro y celebró "la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano".

Por
Javier Milei criticó al Mercosur en su discurso y pidió por aranceles modernos.

Javier Milei criticó al Mercosur en su discurso y pidió por "aranceles modernos".

Captura

El presidente Javier Milei habló en la 67° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados en Foz de Iguazú, Brasil, donde criticó al bloque regional y aseguró que "necesita una reforma integral" ya que "no cumplió ninguno de sus objetivos". Además, apuntó contra Nicolás Maduro y celebró "la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano".

La 67° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados se realiza en Foz de Iguazú, Brasil.
Te puede interesar:

Milei asistió a la cumbre del Mercosur en Brasil, tras el aplazo del acuerdo con la Unión Europea

El libertario sentenció que "el bloque necesita una reforma institucional integral que reduzca el costo económico del Mercosur", del que sostuvo que "nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades", pero "ninguno de esos objetivos se cumplió".

"La región necesita un arancel moderno, simple, competitivo y alineado con la práctica de los bloques dinámicos del siglo XXI. De lo contrario, seguiremos condenados a crecer por debajo del mundo. Hoy más que nunca, el bloque necesita una reforma institucional integral que reduzca el costo económico del Mercosur. La integración debe estar al servicio del comercio, no al servicio de la burocracia", definió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2002396552485019829&partner=&hide_thread=false

El mandatario planteó que "a las instituciones no hay que evaluarlas por sus intenciones sino por sus resultados porque el Mercosur nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades; y ninguno de esos objetivos se cumplió".

"No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo. Sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma. Señores, la realidad no se discute, se mide", concluyó.

Además, remarcó que los países que integran el bloque regional "poseen un conjunto de activos estratégicos extraordinarios: energía, minerales, críticos y alimentos siempre han estado ahí y, al menos en el caso argentino, no hemos sido capaces de convertirlos en riqueza".

"Lo que necesitamos es dejar de poner obstáculos internos y permitir que ese potencial se despliegue de una vez. La coordinación energética, la articulación de cadenas de valor y la reducción de barreras reales son las herramientas que pueden transformar la geografía económica de nuestros países", resaltó.

Cumbre del Mercosur: Javier Milei apuntó contra Nicolás Maduro y lo llamó "narcoterrorista"

En plena escalada de las tensiones entre la Casa Blanca y el gobierno de Nicolás Maduro, Milei enfatizó que "la Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano". "El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado", sostuvo.

El Presidente afirmó que Venezuela "continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora" y llamó "narcoterrorista" a Maduro.

"La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista, Nicolás Maduro, extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo", subrayó el libertario, a contramano de los dichos de Lula da Silva, quien advirtió que "una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lula da Silva y un seco recibimiento a Javier Milei en la Cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú.

El frío saludo entre Milei y Lula en el inicio de la Cumbre del Mercosur

play

Kicillof: "Hace dos años sufrimos la política económica del Gobierno"

Lali, después de su quinto Vélez, respondió a las críticas que Milei hizo en Carajo.

Lali volvió a responderle a Milei: "Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas"

play

Milei le rindió homenaje a los dos soldados que se quitaron la vida

La ley que declara la emergencia en discapacidad tiene vigencia en todo el territorio nacional. 

Discapacidad y Financiamiento Universitario: qué dicen las leyes que el oficialismo no pudo derogar

El Presupuesto en general obtuvo 132 votos a favor y 97 en contra. 

El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto, pero no pudo derogar las leyes de discapacidad y financiamiento a universidades

Rating Cero

El jugador se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Bombazo en MasterChef Celebrity: comenzó a grabarse el repechaje y se filtraron nombres que darán que hablar

La serie utiliza el rodaje ficticio de una nueva película de Wonder Man para mostrar el lado más absurdo del negocio: las promociones, los junkets, la presión de las redes sociales y ese circo constante que rodea a los actores.

La nueva serie de Marvel retomará lo sucedido en Iron Man 3: ¿cuál es la conexión?

El festival se llevará a cabo en el Anfiteatro José Hernández. 

Turismo en Córdoba: entradas y cronograma del Festival de Jesús María

Cristian Petersen luha por su vida. 

La alentadora información sobre la salud de Christian Petersen tras la descompensación

Conmoción en el mundo televisivo y gastronómico por la salud de Petersen.

Preocupación por la salud de Christian Petersen: se conoció el primer síntoma que alertó al guía de la excursión

El regreso del film al catálogo de streaming coincide con un renovado interés por las películas románticas de los años 2000.
play

Esta romántica película de Miley Cyrus llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: cómo se llama

últimas noticias

Donald Trump acelera su ofensiva contra Nicolás Maduro.

Estados Unidos interceptó y confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

Hace 58 minutos
Conoce las localidades afectadas por el corte de luz. 

Atención usuarios: cortes de luz programados para el domingo 21 de diciembre

Hace 1 hora
El acusado mantenía vínculos con otros imputados en la causa. 

Triple femicidio en Florencio Varela: detuvieron a un hombre acusado de reclutar a las víctimas

Hace 1 hora
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó el avance de las energías limpias.

Orrego destacó la innovación de la primera ruta solar de Argentina: "San Juan demuestra que el futuro es con energía limpia"

Hace 1 hora
La aplicación del Banco Provincia tiene promociones especiales para Navidad.

Cómo son las promociones navideñas que tiene Cuenta DNI y qué hacer para aprovecharlas

Hace 1 hora