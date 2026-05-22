El INDEC publicó que el consumo de ventas mostró una caída de 5,1% respecto a igual mes de 2025. En tanto, las ventas mayoristas disminuyeron un 7,2% respecto del mismo mes de 2025. El medio de pago más elegido fue la tarjeta de crédito.

El INDEC publicó el índice de ventas en supermercados de marzo que mostró una caída de 5,1% respecto a igual mes de 2025. Mientras detalló que el acumulado enero-marzo de 2026 presenta una disminución de 3,1% respecto a igual período de 2025.

El costo de la construcción saltó 3,1% en abril y acumula una escalada de 10,1% en lo que va del año

Durante marzo de 2026 , los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron “Carnes”, con 41,9% ; “Panadería”, con 27,0%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 25,0%; y “Almacén”, con 22,7%.

En cuanto a los medios de pago , las ventas fueron abonadas mayoritariamente con tarjeta de crédito : sumaron un total de 1.107.213.748 miles de pesos, lo que representa el 44,9% de las ventas totales. Con tarjeta de débito un 24,8%, Efectivo 16,6% y Otros medios de pago 13,7%.

En relación con los autoservicios mayoristas, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 7,2% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta una caída de 2,6% respecto al igual período de 2025. Estos datos representan una variación negativa de 1,4% respecto al mes anterior.

Embed #DatoINDEC

Las ventas en supermercados cayeron 5,1% interanual en marzo de 2026 https://t.co/BUhxQndvZ1 pic.twitter.com/y6fEtPR0Dg — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 22, 2026

INDEC detalló que las compras en los autoservicios mayoristas en marzo de 2026 sumaron 374.252,8 millones de pesos, lo que representa un incremento de 16,7% respecto al mismo mes del año anterior. En las ventas totales los grupos de artículos con los aumentos más importantes respecto al mismo mes del año anterior fueron: “Carnes”, 50,5%; “Otros”, 23,7%, “Almacén”, 21,5%, y “Lácteos”, 19,8%.

El organismo oficial detalló los medios de pago usados, en porcentuales: las ventas abonadas con tarjeta de crédito sumaron un total de 100.307.561 miles de pesos, lo que representa el 26,8% de las ventas totales y una variación positiva de 9,2% respecto a marzo de 2025. Por último, las realizadas mediante otros medios de pago fueron de 119.445.286 miles de pesos, lo que representa el 31,9% del total y muestra un aumento de 32,7% respecto al mismo mes del año anterior.