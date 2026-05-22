22 de mayo de 2026 Inicio
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Las ventas en supermercados cayeron 5,1% interanual en marzo

El INDEC publicó que el consumo de ventas mostró una caída de 5,1% respecto a igual mes de 2025. En tanto, las ventas mayoristas disminuyeron un 7,2% respecto del mismo mes de 2025. El medio de pago más elegido fue la tarjeta de crédito.

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Las ventas en supermercados cayeron 5,1% interanual en marzo de 2026.

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El INDEC publicó el índice de ventas en supermercados de marzo que mostró una caída de 5,1% respecto a igual mes de 2025. Mientras detalló que el acumulado enero-marzo de 2026 presenta una disminución de 3,1% respecto a igual período de 2025.

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Durante marzo de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron “Carnes”, con 41,9%; “Panadería”, con 27,0%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 25,0%; y “Almacén”, con 22,7%.

En cuanto a los medios de pago, las ventas fueron abonadas mayoritariamente con tarjeta de crédito: sumaron un total de 1.107.213.748 miles de pesos, lo que representa el 44,9% de las ventas totales. Con tarjeta de débito un 24,8%, Efectivo 16,6% y Otros medios de pago 13,7%.

En relación con los autoservicios mayoristas, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 7,2% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta una caída de 2,6% respecto al igual período de 2025. Estos datos representan una variación negativa de 1,4% respecto al mes anterior.

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INDEC detalló que las compras en los autoservicios mayoristas en marzo de 2026 sumaron 374.252,8 millones de pesos, lo que representa un incremento de 16,7% respecto al mismo mes del año anterior. En las ventas totales los grupos de artículos con los aumentos más importantes respecto al mismo mes del año anterior fueron: “Carnes”, 50,5%; “Otros”, 23,7%, “Almacén”, 21,5%, y “Lácteos”, 19,8%.

El organismo oficial detalló los medios de pago usados, en porcentuales: las ventas abonadas con tarjeta de crédito sumaron un total de 100.307.561 miles de pesos, lo que representa el 26,8% de las ventas totales y una variación positiva de 9,2% respecto a marzo de 2025. Por último, las realizadas mediante otros medios de pago fueron de 119.445.286 miles de pesos, lo que representa el 31,9% del total y muestra un aumento de 32,7% respecto al mismo mes del año anterior.

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