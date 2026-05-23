Conmoción en China: al menos 90 personas murieron por la explosión en una mina Mientras las autoridades investigan las causas que originaron la detonación, los equipos de rescate continúan buscando a las personas que quedaron atrapadas. Por Agregar C5N en









Confirmaron 82 muertos tras la explosión.

Al menos 90 personas murieron y otros menos nueve trabajadores continúan desaparecidos tras la explosión de una mina de carbón en China, mientras siguen las tareas de rescate.

De acuerdo con la cadena oficial CCTV, el accidente se produjo en la mina de Liushenyu, ubicada en la provincia de Shanxi, una de las principales regiones carboníferas del país. Aunque en las últimas décadas el país reforzó parte de sus controles de seguridad, los accidentes en minas siguen siendo frecuentes debido a fallas operativas y protocolos insuficientes.

La explosión ocurrió el viernes por la noche, alrededor de las 19:29 hora local, dentro del yacimiento subterráneo donde se encontraban trabajando 247 personas. Según detalló la agencia estatal Xinhua, 201 mineros lograron ser rescatados con vida durante las primeras horas posteriores al incidente y 27 de ellos fueron derivados a hospitales cercanos con heridas de distinta gravedad, solo uno en estado crítico.

mina La zona del ingreso a la mina donde se produjo el accidente. En un primer momento, las autoridades habían confirmado ocho fallecidos, pero el balance fue creciendo a medida que avanzaron las tareas de búsqueda en el interior de la mina, hasta alcanzar la cifra actual de por lo menos 90 muertos.

Las autoridades locales señalaron además que todavía hay trabajadores atrapados bajo tierra y que algunos de ellos fueron hallados en estado crítico. También se detectaron niveles de monóxido de carbono por encima de los límites permitidos, un factor que habría complicado las tareas de rescate y aumentado el riesgo dentro del yacimiento.

Los equipos de emergencia, que cuentan con casi 350 trabajadores en deber, continúan trabajando en la zona mientras se intenta establecer qué provocó la explosión. Hasta el momento, las causas del accidente permanecen bajo investigación.