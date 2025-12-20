El frío saludo entre Javier Milei y Lula da Silva en el inicio de la Cumbre del Mercosur El mandatario brasileño tuvo un seco recibimiento hacia su par argentino en el comienzo de la reunión, atravesada por un nuevo aplazamiento del tratado de libre comercio con la Unión Europea. Por + Seguir en







Lula da Silva y un seco recibimiento a Javier Milei en la Cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú. Captura

El presidente Javier Milei participa este sábado de la 67° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados en Foz de Iguazú, Brasil, donde volvió a verse un tenso y poco afectuoso encuentro con el anfitrión, el mandatario brasileño Luis Inácio "Lula" da Silva.

Durante el inicio de la actividad oficial, que incluía una "foto de familia" con las impactantes cataratas de fondo, se produjo un frío saludo entre el mandatario argentino y su par de Brasil, ante la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

La reunión está marcada por la búsqueda de una estrategia común frente al nuevo aplazamiento del tratado de libre comercio con la Unión Europea, que iba a ser firmado este mismo fin de semana pero fue postergado por el bloque europeo hasta enero debido a la resistencia de sectores agrícolas de Francia e Italia.

La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se postergó para enero La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó este jueves la postergación de la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur hasta enero de 2026. La decisión se tomó en el marco de la cumbre de líderes de los 27 en Bruselas, ante la imposibilidad de alcanzar la mayoría cualificada necesaria para aprobar el texto esta semana.

El anuncio coincide con una jornada de alta tensión en la capital belga, donde cientos de agricultores se movilizaron para rechazar el tratado. Las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía, que utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua luego de que los manifestantes lanzaran pirotecnia y objetos contra los edificios oficiales.