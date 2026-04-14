14 de abril de 2026 Inicio
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Frente a empresarios, Javier Milei reivindicó el ajuste: "La motosierra no se detiene"

El Presidente brindó un discurso en el marco del cierre del evento organizado por AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina.

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Javier Milei en AmCham.

Prensa AmCham Summit

El presidente Javier Milei reivindicó el ajuste que el Gobierno viene llevando adelante desde que llegó a la Casa Rosada. Lo hizo este martes, durante un discurso que brindó en el marco del cierre del encuentro organizado por AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.

Javier Milei en AmCham 2026.
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Ante el círculo rojo, el jefe de Estado advirtió que mantendrá el recorte del gasto público y la apertura comercial como pilares innegociables de su administración. "Tenemos que seguir con la motosierra. La motosierra no se detiene", anunció, en una ratificación total de su programa económico.

Milei remarcó su voluntad de profundizar las reformas estructurales sin alteraciones en el rumbo financiero. "No vamos a ceder un ápice en la política monetaria, vamos a seguir desregulando, vamos a seguir abriendo la economía", afirmó frente a los ejecutivos.

En el arranque de su alocución, el líder libertario evaluó el dato de inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%. Si bien aclaró que la cifra le "repugna", ratificó su plena confianza en la desaceleración de los precios para los próximos meses.

"Como soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional, y como odio la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación", anunció el mandatario, quien volvió a pedir "paciencia".

"Estamos convencidos de que la inflación para adelante va a bajar. Lo que hay que hacer es tener paciencia. No hay que desesperarse. Cuando uno se desespera, toma malas decisiones. Nosotros no vamos a ir en contra de la teoría económica y de la evidencia empírica. Tampoco vamos a violentar nuestros valores morales al momento de diseñar la política económica", señaló.

Javier Milei acusó a "la política" de haber intentado "generar un golpe de Estado"

El mandatario consideró que durante la campaña electoral de 2025 "Argentina tuvo que enfrentar dos shocks de características descomunales", motivados por el triunfo logrado por Manuel Adorni en mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"A partir de ese momento comenzó un ataque feroz de la política al corazón del modelo. El Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal. No lo lograron", manifestó tras resaltar el respaldo obtenido en las urnas frente al kirchnerismo.

En un análisis sobre la tensión en los mercados, el Presidente vinculó los movimientos especulativos con una presunta intención de desestabilización institucional. "No fue gratis el ataque especulativo y el intento de la política de generar un golpe de Estado", subrayó con dureza.

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