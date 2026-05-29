Advierten que la actividad industrial volvió a caer en abril: los sectores más afectados El informe de coyuntura realizado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina adelanta mermas a nivel interanual (-0,7%) y en comparación a marzo en la medición desestacionalizada (-0,4%). Por Agregar C5N en









La producción de autos cayó 3,9% mensual, afectada por una menor dinámica de ventas al mercado interno.

La actividad industrial volvería a caer en abril y le traería nuevas malas noticias al Gobierno. Así lo señala el informe de coyuntura realizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), donde estima una merma tanto a nivel interanual (-0,7%), como en comparación a marzo en su medición desestacionalizada (-0,4%).

“Los primeros datos disponibles de abril indicaron mayoritariamente una baja respecto al mes anterior”, señalan desde la entidad, previo a detallar que entre los sectores más afectados se encuentran los despachos de cemento, la producción de autos, la láctea y la faena vacuna, además de la liquidación de divisas agroindustriales.

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La producción vinculada a la construcción presentó un comportamiento dispar: los despachos de cemento cayeron 5,7% mientras que el Índice Construya por el contrario presentó una suba de 5%. Sin embargo, el sector continúa rezagado ubicándose aún por debajo de 2022 (con caídas de 22% y 30% respectivamente).

Por su parte, la producción de autos registró una caída mensual (-3,9%), debido a una baja de las ventas al mercado interno. En el mismo sentido, la demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales mostró una baja mensual respecto de marzo (-2,9%) así como también disminuyó la producción vinculada al segmento de alimentos y bebidas producción láctea (-5,3), faena vacuna (-4,5%) y la producción de bebidas (-1,7%).