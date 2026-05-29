29 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Advierten que la actividad industrial volvió a caer en abril: los sectores más afectados

El informe de coyuntura realizado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina adelanta mermas a nivel interanual (-0,7%) y en comparación a marzo en la medición desestacionalizada (-0,4%).

Por
La producción de autos cayó 3

La producción de autos cayó 3,9% mensual, afectada por una menor dinámica de ventas al mercado interno.  

La actividad industrial volvería a caer en abril y le traería nuevas malas noticias al Gobierno. Así lo señala el informe de coyuntura realizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), donde estima una merma tanto a nivel interanual (-0,7%), como en comparación a marzo en su medición desestacionalizada (-0,4%).

El riesgo país se aleja de los 500 puntos básicos. 
Te puede interesar:

El riesgo país se sigue alejando de los 500 puntos y suben las acciones en Wall Street

“Los primeros datos disponibles de abril indicaron mayoritariamente una baja respecto al mes anterior”, señalan desde la entidad, previo a detallar que entre los sectores más afectados se encuentran los despachos de cemento, la producción de autos, la láctea y la faena vacuna, además de la liquidación de divisas agroindustriales.

HJc0NxVX0AQuj-a

La producción vinculada a la construcción presentó un comportamiento dispar: los despachos de cemento cayeron 5,7% mientras que el Índice Construya por el contrario presentó una suba de 5%. Sin embargo, el sector continúa rezagado ubicándose aún por debajo de 2022 (con caídas de 22% y 30% respectivamente).

Por su parte, la producción de autos registró una caída mensual (-3,9%), debido a una baja de las ventas al mercado interno. En el mismo sentido, la demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales mostró una baja mensual respecto de marzo (-2,9%) así como también disminuyó la producción vinculada al segmento de alimentos y bebidas producción láctea (-5,3), faena vacuna (-4,5%) y la producción de bebidas (-1,7%).

Uno de los pocos datos positivo, refiere al patentamiento de maquinaria industrial, el cual creció 5,6% en abril, aunque acumula en el primer cuatrimestre un menor nivel patentado respecto del año anterior (-3,8%).

Noticias relacionadas

Las boletas se incrementarán casi en un 5%.

El Gobierno fijó el aumento para las tarifas de luz y de gas para junio

Cuánto rinde un plazo fijo en mayo de 2026.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás $3.400.000 a 30 días

¿A cuánto cotiza el dólar?

El dólar cierra la semana encima de los $1.400

El organismo brindó detalles de los incrementos.

Este beneficio de ANSES tiene aumento en junio 2026 y es una buena noticia para las familias: de cuál se trata

cuanto cobran las asignaciones familiares de anses en junio 2026

Cuánto cobran las asignaciones familiares de ANSES en junio 2026

¿Cuáles son los extras que cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES el próximo mes?.

Cuáles son los extras que cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES en junio 2026

Rating Cero

A pesar del estrés, llegó sin problemas y lo contó con su humor habitual.

El angustiante momento que vivió Yanina Latorre en Europa: "La estoy pasando mal"

Juan Darthes y su esposa, MarÍa del Carmen Leone.

La esposa de Juan Darthés rompió el silencio con un enigmático mensaje: "Puede cambiar"

Una ex participante de Gran Hermano realizó una confesión íntima. 

Una ex Gran Hermano confesó que no se baña hace una semana: "Me da fobia entrar al agua"

Los problemas, al parecer, tienen que ver con las dificultades de la convivencia.

Un reconocido actor se quebró al aire por su separación: "No estamos pasando un buen momento"

La presentadora fue acusada de tener una millonaria deuda

Polémica: acusan a Wanda Nara de tener una millonaria deuda vinculada a sus hijas

Se acerca una nueva definición en el reality conducido por Santiago del Moro.

Una encuesta reveló quién será el próximo eliminado de Gran Hermano y hay sorpresa

últimas noticias

A pesar del estrés, llegó sin problemas y lo contó con su humor habitual.

El angustiante momento que vivió Yanina Latorre en Europa: "La estoy pasando mal"

Hace 12 minutos
Juan Pablo Quinteros habló sobre el despliegue simultáneo en siete locaciones.

Crece la preocupación por Agostina: el ministro de Seguridad no descartó ninguna hipótesis

Hace 24 minutos
Los de Nuñez cerraron la venta del defensor uruguayo.

Confirmado: River vendió a su primer futbolista del mercado y seguirá su carrera en Europa

Hace 25 minutos
Javier Milei recibió diputados de Estados Unidos.

Milei recibió al embajador de Estados Unidos y anunció una inversión de u$s8 mil millones

Hace 25 minutos
El riesgo país se aleja de los 500 puntos básicos. 

El riesgo país se sigue alejando de los 500 puntos y suben las acciones en Wall Street

Hace 34 minutos