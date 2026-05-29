29 de mayo de 2026 Inicio
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Un veterano de Malvinas recuperó una carta que escribió desde las islas y le robaron hace 42 años

El excombatiente Héctor Daniel Ponce logró rescatar el emotivo escrito que redactó en plena trinchera para sus padres, el cual había sido sustraído hace más de 4 décadas mediante una estafa y apareció a la venta en internet en estos días.

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Héctor Daniel Ponce es excombatiene de Malvinas y recuperó una carta que escribió a sus padres hace 42 años. 

Héctor Daniel Ponce es excombatiene de Malvinas y recuperó una carta que escribió a sus padres hace 42 años. 

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Un veterano de Malvinas recuperó una carta que había escrito para sus padres hace 42 años desde las islas, en plena guerra, y que había sido robada mediante una estafa. Héctor Daniel Ponce, integrante de la Compañía de Ingenieros Anfibios y referente del Museo de Malvinas VGM "Eduardo Rodolfo Guzmán", logró frenar la subasta internacional de su manuscrito a tiempo y pudo entregarlo a su madre.

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La valiosa carta fue redactada el 29 de abril de 1982 por el entonces joven soldado de 19 años. Sin embargo, en 1984 un falso emisario que fingía ser un colega rengo de Ponce se presentó ante su madre y manifestó que el escritor Ernesto Sábato requería las cartas para un libro.

La mujer entregó de buena fe esa correspondencia y la del compañero de trinchera de su hijo, Edgardo Guerrero. Ponce confirmó años después que se trató de una operación falsa y sostuvo que aquel fraude formó parte de un plan sistemático de inteligencia desplegado para la "desmalvinización" del país.

El texto original se comercializaba de forma anónima con un valor inicial de u$s78. Ante esto, el veterano explicó al portal El Chorrillero su desesperación al ver la publicación: "Es mía. Cuando la vi me quería morir", detalló tras reconocer su propia letra.

El rastreo y ubicación de la carta ocurrió gracias a Jesús Lepes, un coleccionista mendocino que encontró la oferta en redes sociales. El aficionado alertó a Ponce mediante Facebook: "Soy un coleccionista y aficionado a temas de la guerra de Malvinas. Te quería avisar que, creo, están vendiendo una carta que te pertenece".

Hector con su mamá
Ponce junto a su madre, tras entregarle la carta escrita hace 42 años.

Ponce junto a su madre, tras entregarle la carta escrita hace 42 años.

Según indicó El Diario de San Luis, el pedido de restitución se viralizó rápidamente y, aunque muchos usuarios se ofrecieron a comprarla para devolvérsela, la presión comunitaria y el trabajo del abogado Christian Burruchaga, mediante un engorroso trámite judicial, lograron suspender la subasta que se llevaba a cabo en la plataforma eBay para proceder a su devolución, proveniente del extranjero con destino a Villa Mercedes.

La reacción de Ponce al recuperar su carta: "Lo primero que hice fue olerla"

Al recuperar el manuscrito que sobrevivió al tiempo, el excombatiente recordó emocionado los duros momentos en los que lo redactó. "Lo primero que hice fue olerla. En mi conciencia pensaba que encontraba olor a la turba, a la trinchera en el momento de escribirla", relató a la agencia Noticias Argentinas.

En el texto, el joven intentaba llevar tranquilidad a sus padres con humor: "Recibí carta de ustedes ayer (...). Hoy me duele la muñeca de tanto escribir cartas, ya que llegaron como 200 que mandan los chicos de los colegios y tratamos de contestar todas, especialmente las de las chicas... ja ja".

Carta Héctor
La carta manuscrita por Héctor Ponce a sus padres desde Malvinas.

La carta manuscrita por Héctor Ponce a sus padres desde Malvinas.

El destino final de la carta fue regresar a las manos de Tita, la madre del veterano. A sus 93 años, la mujer recibió la carta nuevamente, leyó en voz alta las palabras redactadas días antes de los bombardeos británicos en las Malvinas y, conmovida, expresó: "Muchas gracias por todo".

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