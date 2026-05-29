29 de mayo de 2026 Inicio
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"En el aula faltás vos": el conmovedor video de los compañeros de Agostina Vega

Docentes y alumnos de la escuela a la que asiste la joven de 14 años, buscada intensamente hace seis días, difundieron una grabación en el aula para visibilizar su ausencia y exigir su aparición con vida.

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La adolescente de 14 años desapareció el sábado 23 de mayo.

La adolescente de 14 años desapareció el sábado 23 de mayo.

La comunidad educativa de la escuela a la que asiste Agostina Vega difundió un emotivo video bajo la consigna "En el aula falta Agos" para reclamar por su pronto retorno. En las imágenes, se observa a sus compañeros sentados en sus bancos, cubriendo sus rostros con carteles que forman la frase de reclamo, y la grabación concluye con una toma desgarradora de su pupitre y silla vacía.

La menor avisó a las amigas que iba a ver al detenido.
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La adolescente de 14 años fue vista por última vez el sábado 23 por la noche en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. A medida que pasan las horas, la preocupación crece y sus amigos y familiares han multiplicado las marchas y concentraciones en distintos puntos de la provincia para exigir que el Gobierno realice todas las acciones pertinentes para encontrarla.

"Necesitamos que no se pierda más tiempo del que ya se perdió; su búsqueda es urgente", expresaron sus profesores en un comunicado. El texto subraya que el deseo de toda la comunidad es tener a la estudiante de regreso en su lugar habitual.

En el plano judicial, la investigación cuenta con un detenido: Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal de 33 años que habría sido la última persona en estar con la menor. Uno de los elementos clave incorporados al expediente es un registro de cámaras de seguridad que muestra a Agostina ingresando a la vivienda de Barrelier.

Además, peritajes sobre las antenas de telefonía ubicaron el celular de la joven en el área territorial del sospechoso durante un lapso de tres horas antes de que el dispositivo dejara de emitir señal.

Mirá el emotivo video de los compañeros de colegio de Agostina Vega

Embed - Agrupación Docentes D-BASE on Instagram: "EN EL AULA, NOS FALTA AGOS Educamos en derecho desde la convicción firme de que enseñar a las y los jóvenes el respeto y el cuidado por ellos mismos y sus pares es la manera de forjar una sociedad justa y empática. Hoy, en las aulas de nuestra escuela, la charla, la escucha y las lágrimas están presentes porque nos falta una estudiante, una compañera, una amiga. Transformamos este dolor en reflexión, en contenidos sobre la ESI y, sobre todo, en el pedido y la exigencia de que APAREZCA YA CON VIDA AGOSTINA. Necesitamos que no se pierda más tiempo del que ya se perdió; su búsqueda es urgente, así como nuestro deseo de tenerla en el aula con nosotros. Sus profes y compañer@s. Córdoba, 28/05/2026 #NiUnaMenos #AparicionYaDeAgostina"
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