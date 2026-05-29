"En el aula faltás vos": el conmovedor video de los compañeros de Agostina Vega

Embed - Agrupación Docentes D-BASE on Instagram: "EN EL AULA, NOS FALTA AGOS Educamos en derecho desde la convicción firme de que enseñar a las y los jóvenes el respeto y el cuidado por ellos mismos y sus pares es la manera de forjar una sociedad justa y empática. Hoy, en las aulas de nuestra escuela, la charla, la escucha y las lágrimas están presentes porque nos falta una estudiante, una compañera, una amiga. Transformamos este dolor en reflexión, en contenidos sobre la ESI y, sobre todo, en el pedido y la exigencia de que APAREZCA YA CON VIDA AGOSTINA. Necesitamos que no se pierda más tiempo del que ya se perdió; su búsqueda es urgente, así como nuestro deseo de tenerla en el aula con nosotros. Sus profes y compañer@s. Córdoba, 28/05/2026 #NiUnaMenos #AparicionYaDeAgostina"

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