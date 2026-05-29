Chiche Gelblung sigue internado y su cuadro habría empeorado: qué le pasa

En el mundo del espectáculo siguen con atención la internación del histórico periodista y conductor.

La salud de Chiche Gelblung genera una enorme preocupación en el mundo de la televisión argentina luego de que trascendieran nuevos detalles sobre su estado clínico. El periodista y conductor de 82 años permanece internado desde hace más de dos semanas en la terapia intensiva del Sanatorio Mater Dei , donde continúa bajo estricta observación médica mientras crece la incertidumbre sobre su evolución.

En las últimas horas se conoció que el cuadro del histórico conductor se habría complicado debido a una presunta infección intrahospitalaria , situación que encendió las alarmas dentro del ámbito médico. Además, trascendió que los especialistas siguen de cerca una posible falla renal , considerada uno de los aspectos más delicados de su estado actual. Aunque desde su entorno mantienen absoluta reserva, la internación continúa y todavía no hay información oficial sobre una posible fecha de alta.

La información fue revelada inicialmente en el programa Intrusos, donde el periodista Alejandro Guatti aseguró que “además se habla de una falla renal que es lo que más preocupa a los médicos” . En el mismo ciclo, la panelista Marcela Baños explicó que Gelblung tendría una complicación en uno de los dedos del pie, problema que se habría agravado durante la internación y que podría requerir una cirugía si los valores clínicos logran estabilizarse.

El periodista Pablo Montagna afirmó que Chiche logró bajar la fiebre, aunque continúa internado en terapia intensiva . Mientras tanto, colegas y figuras del espectáculo expresaron mensajes de apoyo y preocupación en redes sociales, donde el conductor volvió a convertirse en tendencia durante este viernes.

Por qué internaron a Chiche Gelblung

La internación de Chiche Gelblung comenzó el pasado lunes 18 de mayo, luego de sufrir una fuerte descompensación en su domicilio. Según trascendió, los médicos detectaron una trombosis en uno de sus tobillos, es decir, la formación de un coágulo sanguíneo que terminó provocando complicaciones cardiovasculares y obligó a una rápida intervención médica.

Chiche Gelblung El conductor de Canal 9 sigue internado y bajo observación médico hasta que se recupere Redes Sociales

Para estabilizarlo, los especialistas decidieron colocarle un nuevo stent, dispositivo que se sumó a otros dos que ya le habían implantado semanas antes. El periodista venía atravesando distintos problemas de salud durante los últimos meses y ya había tenido internaciones previas relacionadas con dificultades cardíacas y renales.

Con el paso de los días, el cuadro clínico comenzó a complejizarse debido a la aparición de una infección intrahospitalaria y un deterioro renal que mantiene en alerta a los médicos. Distintos reportes periodísticos señalaron incluso que el conductor habría necesitado controles especiales vinculados a sus funciones renales, aunque hasta el momento no existe un parte médico oficial difundido por el sanatorio.

La familia de Chiche Gelblung decidió preservar el mayor hermetismo posible alrededor de la situación. Por ese motivo, gran parte de la información conocida surgió a través de periodistas y programas de espectáculos que siguen de cerca la evolución del conductor.