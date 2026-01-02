Se autorizaron aumentos de sueldo para funcionarios: Javier Milei y Victoria Villarruel, las excepciones

Después de las especulaciones sobre el presunto incremento para el Presidente y la vicepresidenta, finalmente se extenderá a ministros, secretarios y subsecretarios de acuerdo a paritarias estatales desde enero.

A través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno habilitó la posibilidad de otorgar aumentos a ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades con rango equivalente, luego de dos años sin actualizaciones. Los únicos exceptuados a la normativa son el presidente Javier Milei y la Vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Con esta nueva disposición, el Gobierno continúa con su premisa de dejar de lado el déficit fiscal con una condición central: que exista equilibrio en las cuentas públicas.

La medida establece que, desde enero de 2026, los funcionarios de mayor jerarquía comenzarán a percibir los incrementos acordados en las paritarias de la Administración Pública Nacional correspondientes a 2024 y 2025. Aclararon, igualmente, que no serán retroactivos y comenzarán a estar vigentes un mes después de su publicación en el Boletín Oficial.

En los fundamentos del decreto para ejecutar esta nueva normativa, el Ejecutivo repasó en los considerandos la situación económica recibida al cierre de 2023, marcada por una inflación interanual del 211,4%, niveles de pobreza que alcanzaban al 52,9% de la población e indigencia del 18,1%, junto con desequilibrios fiscales y una contracción de la actividad económica. En ese marco, se recuerda que una de las primeras decisiones fue congelar los salarios de las autoridades superiores como parte de una estrategia de ajuste y austeridad.

El Gobierno sostiene que estas medidas contribuyeron a una desaceleración de la inflación, que en octubre de 2025 se ubicó en el 31,3% interanual, y a la acumulación de 22 meses consecutivos de superávit fiscal. Asimismo, afirma que la pobreza habría descendido al 27,5% en el tercer trimestre de 2025, según estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales basadas en datos del INDEC.

aumentos de sueldo

No obstante, el Ejecutivo incorporó una cláusula automática de ajuste fiscal: si la Administración Pública Nacional registra un déficit financiero acumulado, los salarios de las autoridades superiores quedarán nuevamente congelados de forma inmediata, sin necesidad de una resolución adicional. Mientras persista esa situación, no se habilitarán nuevos aumentos. La evaluación se realizará a partir de la información oficial difundida por el Ministerio de Economía.

Finalmente, el decreto establece que los futuros acuerdos salariales que se alcancen en las paritarias del sector público se trasladarán automáticamente a los funcionarios de mayor jerarquía, siempre que se mantenga la condición de sostenibilidad fiscal.

El Gobierno oficializó el nuevo esquema de subsidios energéticos: cómo será a partir de enero

Con el comienzo del año nuevo, el Gobierno nacional puso en marcha el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que redefine el esquema de asistencia estatal para el consumo de electricidad y gas.

La medida fue formalizada mediante el decreto 943/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y apunta a concentrar los beneficios en los hogares que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

La normativa reemplaza el sistema anterior de segmentación por niveles de ingresos N1, N2 y N3 y establece un único universo de usuarios residenciales que reciben subsidios. A partir de ahora, el acceso al beneficio estará determinado por criterios unificados de inclusión y exclusión.

Según lo dispuesto, podrán acceder al régimen aquellos hogares cuyos ingresos netos totales no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un “Hogar 2”, de acuerdo con los parámetros del Indec. El beneficio alcanzará tanto a quienes ya estaban inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) como a quienes se incorporen al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

El ReSEF sustituirá de manera definitiva al RASE. Los usuarios registrados previamente no deberán realizar una nueva inscripción, ya que la información será migrada automáticamente al nuevo sistema, con posibilidad de actualización a través de la plataforma Mi Argentina y de gestiones posteriores mediante Trámites a Distancia.

subsidios luz gas

En paralelo, el decreto elimina los regímenes diferenciados vigentes hasta ahora, como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas, para consolidar un esquema único. Desde este año, el sistema contemplará solo dos categorías: usuarios con asistencia estatal y usuarios que abonan el costo pleno de la energía.

En el caso de la energía eléctrica, se fijaron bloques de consumo subsidiado de 300 KW hora mensuales durante los períodos de mayor demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre) y de 150 kWh en los meses restantes. Sobre esos volúmenes, la bonificación cubrirá el 50% del costo de la electricidad.

Por otro lado, para el gas natural, se mantendrán los límites de consumo subsidiado establecidos en normativas anteriores, que ahora también se extenderán al gas propano indiluido distribuido por redes. Los consumos que excedan esos topes no recibirán descuentos, mientras que los volúmenes bonificados continuarán definiéndose por región, en función de las necesidades estacionales.

En el caso de los usuarios que utilizan garrafas o gas propano, el subsidio se acreditará de manera directa a través de billeteras digitales, como Mercado Pago. El beneficio equivaldrá a media garrafa mensual durante todo el año, con un refuerzo adicional en los meses de invierno.