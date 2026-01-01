1 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei arranca 2026 con recorridas por las provincias: Córdoba y Buenos Aires serán las primeras paradas

El Presidente busca capitalizar el triunfo electoral de octubre y la aprobación del Presupuesto 2026 para fortalecer el armado territorial de La Libertad Avanza. Bajo la premisa del denominado "Tour de la Gratitud", la agenda oficial apunta a consolidar el apoyo popular en distritos clave previo al tratamiento de nuevas reformas estructurales en el Congreso.

Por
Javier Milei durante su última visita a Córdoba.

Javier Milei durante su última visita a Córdoba.

El presidente Javier Milei confirmó que iniciará el año 2026 retomando sus recorridas por el interior del país, eligiendo como primeros destinos a las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, enfr
Te puede interesar:

Pullaro desafió al Gobierno de Milei y Santa Fe mantendrá en el exterior u$s800 millones

El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de su cuenta en la red social X, donde, ante la consulta de un seguidor, detalló el orden de sus próximas escalas: "1) Córdoba 2) PBA".

La organización del evento en suelo mediterráneo estará a cargo de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados y referente clave en la provincia donde el oficialismo obtuvo un contundente 42% de los votos en las pasadas elecciones de octubre.

Esta visita se inscribe en la continuidad del denominado "Tour de la Gratitud", iniciado tras el triunfo electoral que le permitió al Ejecutivo fortalecer su representación en el Congreso y asegurar la aprobación del Presupuesto 2026.

Posteriormente, Milei desembarcará en la provincia de Buenos Aires, un distrito estratégico donde el oficialismo nacional busca consolidar su estructura territorial frente a la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Con la mirada puesta en la agenda legislativa de las sesiones extraordinarias y el objetivo de profundizar las reformas estructurales, el Presidente apunta a mantener el contacto directo con su base electoral en las dos jurisdicciones que resultaron determinantes para el nuevo escenario de poder político en la Argentina.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

medios britanicos incluyeron a javier milei entre las figuras globales mas influyentes de 2025

Medios británicos incluyeron a Javier Milei entre las figuras globales más influyentes de 2025

El exministro de Economía tiene 79 años.

Cavallo y una advertencia al Gobierno para el 2026: "No dormirse en los laureles"

Javier Milei volvió a cargar contra el socialismo.

Milei confirmó que busca crear un bloque regional de 10 países para "plantarse frente al socialismo"

El Gobierno amplió las facultades de la SIDE.

El Gobierno habilitó una reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional

Javier Milei envió un saludo por Año Nuevo.

El mensaje de Milei por Año Nuevo: "Que 2026 sea recordado como el año que haga a la Argentina grande nuevamente"

Cómo fue el año económico de la gestión de Milei. 

"Nadie la vio": el año en el que la política salvó la economía de Milei

Rating Cero

Hay shows confirmados hasta noviembre.

Música en vivo: 2026 arranca con una agenda repleta de shows internacionales

Zaira Nara está en Punta del Este con Robert Strom. 

A los besos: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom confirmaron su romance en Punta del Este

Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por un elenco destacado encabezado por Ricardo Darín, Mercedes Morán y Eduardo Blanco, la película se estrenó en 2004 y mantiene una vigencia notable
play

Esta famosa película argentina ideal para ver en las fiestas llegó a Netflix: de cual se trata

Cierra la trilogía basada en las novelas de James Dashner.
play

Esta es la tercera película de una saga que triunfó y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata

Ahora, llegó a la gran N roja, un clásico argentino de 2004, se trata de Luna de Avellaneda, una película que fue furor en cines en su momento y ahora lo es en este sitio web. 
play

Luna de Avellaneda está en Netflix y es ideal para ver en las noches de verano: cuál es la historia que emociona a todos

Maxi López compartió fotos junto a su hijo recién nacido, Lando.

Maxi López mostró fotos de su hijo recién nacido, Lando, y anunció su retiro de las redes sociales

últimas noticias

Javier Milei durante su última visita a Córdoba.

Milei comienza 2026 con recorridas por las provincias: Córdoba y Buenos Aires serán las primeras paradas

Hace 1 hora
Luis Caputo, ministro de Economía, junto a Santiago Bausili, presidente del BCRA.

El Gobierno pone en marcha el nuevo régimen cambiario bajo presión por los vencimientos de deuda

Hace 1 hora
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 2 de diciembre

Hace 2 horas
El futbolista de 19 años fue trasladado a Alemania.

Tragedia en Suiza: quién es el futbolista que sufrió heridas de gravedad y lucha por su vida

Hace 2 horas
Acusan al argentino de haber increpado a los trabajadores de forma agresiva.

Un turista argentino en Brasil protestó por el precio del choclo y los vendedores le dieron una paliza

Hace 2 horas