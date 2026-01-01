Javier Milei arranca 2026 con recorridas por las provincias: Córdoba y Buenos Aires serán las primeras paradas El Presidente busca capitalizar el triunfo electoral de octubre y la aprobación del Presupuesto 2026 para fortalecer el armado territorial de La Libertad Avanza. Bajo la premisa del denominado "Tour de la Gratitud", la agenda oficial apunta a consolidar el apoyo popular en distritos clave previo al tratamiento de nuevas reformas estructurales en el Congreso. Por + Seguir en







Javier Milei durante su última visita a Córdoba.

El presidente Javier Milei confirmó que iniciará el año 2026 retomando sus recorridas por el interior del país, eligiendo como primeros destinos a las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de su cuenta en la red social X, donde, ante la consulta de un seguidor, detalló el orden de sus próximas escalas: "1) Córdoba 2) PBA".

La organización del evento en suelo mediterráneo estará a cargo de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados y referente clave en la provincia donde el oficialismo obtuvo un contundente 42% de los votos en las pasadas elecciones de octubre.

Esta visita se inscribe en la continuidad del denominado "Tour de la Gratitud", iniciado tras el triunfo electoral que le permitió al Ejecutivo fortalecer su representación en el Congreso y asegurar la aprobación del Presupuesto 2026.

Posteriormente, Milei desembarcará en la provincia de Buenos Aires, un distrito estratégico donde el oficialismo nacional busca consolidar su estructura territorial frente a la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Con la mirada puesta en la agenda legislativa de las sesiones extraordinarias y el objetivo de profundizar las reformas estructurales, el Presidente apunta a mantener el contacto directo con su base electoral en las dos jurisdicciones que resultaron determinantes para el nuevo escenario de poder político en la Argentina.