Javier Milei celebró la declaración de Donald Trump sobre la soberanía británica en Islas Malvinas

El presidente Javier Milei celebró este martes los dichos de Donald Trump sobre la soberanía británica en Islas Malvinas y aseguró que el cambio de postura del mandatario estadounidense fue "algo muy fuerte"
En la previa de la reunión de Gabinete de este martes, el Presidente aseguró que el cambio de postura del mandatario estadounidense fue "algo muy fuerte". "Siempre reviso todas mis posturas y esa es una de muchas”, había asegurado, sobre un posible giro diplomático de EEUU.
El presidente Javier Milei celebró este martes los dichos de Donald Trump sobre la soberanía británica en Islas Malvinas y aseguró que el cambio de postura del mandatario estadounidense fue "algo muy fuerte"
"El lunes pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos", expresó en diálogo con El Observador en la previa de una reunión de Gabinete.
El libertario reveló que ese sería uno de los temas a abordar en el encuentro con los ministros, en el marco de "un repaso de lo que está ocurriendo en la cuestión internacional".
Donald Trump sorprendió al abrir la posibilidad de un giro en la política exterior de Washington respecto a las Islas Malvinas. El presidente estadounidense afirmó este lunes que "siempre revisa todas sus posturas" y que la cuestión de la soberanía de las islas "es una de muchas", dejando abierta la chance de un replanteo diplomático que podría impactar en la histórica posición de Estados Unidos sobre el conflicto.
Ante periodistas en el Salón Oval, el mandatario dejó abierta la posibilidad de revisar la histórica postura de Estados Unidos lo cual podría representar un giro que podría impactar de lleno en la relación con Argentina y el Reino Unido. La declaración de Trump llega tras un artículo del diario británico The Telegraph, que reveló que Washington está evaluando sus compromisos con sus socios del Atlántico en función de nuevas metas de gasto en defensa.
Según ese medio, Washington está mirando de reojo a Londres porque considera que los británicos todavía no mostraron un plan serio para llegar al nivel de gasto militar que pide Trump (5% del PBI). Hasta ahora, Estados Unidos se mantenía "neutral" en la pelea por las Malvinas, aunque siempre con cierta inclinación hacia los británicos.
En respuesta a los dichos de Trump, el ministro de Hacienda británico, John Healey, aseguró este lunes que no recibió "ninguna sugerencia" de parte de funcionarios estadounidenses.
Al respecto, el funcionario sostuvo en diálogo con The Times que "las islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras las islas así lo deseen", convirtiéndose en el primer integrante del gobierno británico en pronunciarse públicamente tras las palabras del mandatario norteamericano.