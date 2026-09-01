Javier Milei celebró la declaración de Donald Trump sobre la soberanía británica en Islas Malvinas En la previa de la reunión de Gabinete de este martes, el Presidente aseguró que el cambio de postura del mandatario estadounidense fue "algo muy fuerte". "Siempre reviso todas mis posturas y esa es una de muchas”, había asegurado, sobre un posible giro diplomático de EEUU. Por Agregar C5N en









EEUU mantiene una posición "neutral" sobre Malvinas.

El presidente Javier Milei celebró este martes los dichos de Donald Trump sobre la soberanía británica en Islas Malvinas y aseguró que el cambio de postura del mandatario estadounidense fue "algo muy fuerte"

"El lunes pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos", expresó en diálogo con El Observador en la previa de una reunión de Gabinete.

El libertario reveló que ese sería uno de los temas a abordar en el encuentro con los ministros, en el marco de "un repaso de lo que está ocurriendo en la cuestión internacional".

Sorpresa: Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría revisar su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas Donald Trump sorprendió al abrir la posibilidad de un giro en la política exterior de Washington respecto a las Islas Malvinas. El presidente estadounidense afirmó este lunes que "siempre revisa todas sus posturas" y que la cuestión de la soberanía de las islas "es una de muchas", dejando abierta la chance de un replanteo diplomático que podría impactar en la histórica posición de Estados Unidos sobre el conflicto.

Ante periodistas en el Salón Oval, el mandatario dejó abierta la posibilidad de revisar la histórica postura de Estados Unidos lo cual podría representar un giro que podría impactar de lleno en la relación con Argentina y el Reino Unido. La declaración de Trump llega tras un artículo del diario británico The Telegraph, que reveló que Washington está evaluando sus compromisos con sus socios del Atlántico en función de nuevas metas de gasto en defensa.