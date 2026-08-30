30 de agosto de 2026 Inicio
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Posible regreso de la Fórmula 1, cumbre liberal y reunión con Kast en Chile: Javier Milei inicia una semana agitada

Luego de varias jornadas marcadas por los insultos a la prensa, el mandatario retoma su agenda mas "presidencial": participará del congreso de automovilismo y expondrá ante empresarios internacionales. También habrá encuentros bilaterales en Santiago y una disertación financiera en Puerto Iguazú.

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Javier Milei tendrá una semana cargada de actividades.

Javier Milei tendrá una semana cargada de actividades.

El presidente Javier Milei desplegará una intensa agenda de actividades esta semana en Buenos Aires, Santiago de Chile y Misiones. El mandatario busca captar inversiones extranjeras, fortalecer las alianzas políticas continentales y ratificar el rumbo del programa económico.

Durante su declaración ante la Fiscalía, habló de sus ingresos, sus empresas y su participación en la campaña del presidente Rodrigo Paz.
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La actividad comenzará este lunes a las 11.30 con la participación del jefe de Estado en la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El evento tendrá lugar en la sede del Automóvil Club Argentino y servirá de marco institucional para impulsar el retorno de la Fórmula 1 al país.

El martes a las 10 el Presidente encabezará una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada junto a sus ministros. Durante la misma jornada se iniciará la cumbre internacional del liberalismo "Vientos de Cambio", organizada por las fundaciones Libertad y Progreso, Archbridge Institute y Reason.

El miércoles, Milei tendrá a su cargo el discurso de cierre del foro liberal ante empresarios, académicos e intelectuales.

Durante las dos jornadas, también expondrán los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y el senador Agustín Monteverde, entre otros integrantes del Gabinete y técnicos del ámbito económico.

El mandatario argentino viajará a Chile para reunirse con el presidente José Antonio Kast

El jueves a las 7 el jefe de Estado partirá desde Buenos Aires hacia Santiago de Chile. A las 9.30, expondrá en el Foro Madrid, encuentro organizado por la Fundación Disenso que se desarrollará en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

La actividad oficial en la capital chilena continuará a las 10.15 con una audiencia privada junto a la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers. Posteriormente, a las 11.30 hs, Milei mantendrá una reunión bilateral con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

El viernes a las 15.30 la comitiva presidencial volará con destino a la ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. El traslado al norte argentino marcará el tramo final de la gira federal y regional de la semana.

El jefe de Estado cerrará su recorrido semanal en una convención ejecutiva en Misiones

A las 18, Milei disertará en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Ante los principales directivos del sector privado, el mandatario explicará los avances de las reformas fiscales y los objetivos financieros de su administración.

De esta forma, la Casa Rosada concentrará en seis días un amplio despliegue que combinará la gestión de eventos deportivos, la rosca diplomática y la defensa ideológica.

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