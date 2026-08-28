Estados Unidos retiraría su respaldo al Reino Unido por Malvinas si no eleva su gasto en defensa

Estados Unidos puso sobre la mesa la disputa por las Islas Malvinas como una herramienta de presión sobre Londres, según The Telegraph, en el marco de la revisión que el Pentágono realiza sobre los aliados de la OTAN para exigir mayores aportes militares y acercarlos al objetivo del 5% del PBI.
Una fuente oficial estadounidense señaló que el Reino Unido tendrá "atención especial" dentro de ese análisis. También consideró insuficiente el programa de inversiones presentado en junio por el primer ministro británico, Andy Burnham, pese a reconocer que contiene aspectos positivos y representa un avance respecto de la situación anterior.
Ante una consulta específica sobre un eventual cambio de la posición de la Casa Blanca respecto del archipiélago, el funcionario europeo evitó confirmar una decisión concreta y remarcó: "Puedo decir que las conversaciones son francas y que no se descarta ninguna opción". La definición deja abierta una alternativa que podría afectar la histórica relación entre ambos países.
Andy Burnham, primer ministros británico.
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El mensaje aparece antes del primer presupuesto de John Healey como ministro de Economía, previsto para el 28 de octubre. Según The Telegraph, el proyecto no contemplaría alcanzar siquiera el 3% del PBI destinado a defensa para 2030, una meta que quedó bajo presión por las exigencias de la administración de Donald Trump.
Donald Trump y la reorganización de la OTAN
El presidente republicano pretende que Europa y Canadá asuman una parte mayor de la defensa convencional del continente dentro de una nueva etapa de la alianza, denominada por funcionarios estadounidenses como "OTAN 3.0". En ese esquema, Gran Bretaña quedó bajo observación por el nivel de recursos que destina al área militar.
Vista satelital de las Islas Malvinas, en el espacio marítimo argentino.
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Estados Unidos mantiene formalmente una postura neutral sobre la soberanía de las Malvinas, aunque reconoce la administración británica del territorio, mientras Argentina sostiene su reclamo histórico. En paralelo, Javier Milei aseguró semanas atrás que un eventual giro estadounidense podría favorecer la posición nacional, aunque el embajador Peter Lamelas negó cambios en la política de Trump.