1 de septiembre de 2026 Inicio
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Quién usará la camiseta 10 de la Selección argentina, luego del retiro de Lionel Messi

La Pulga le puso punto final a su ciclo de 21 años en el seleccionado y a partir de ahora, quedó vacante el histórico dorsal que utilizó desde el 28 de marzo de 2009.

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Quién usará la camiseta 10 de la Selección argentina luego del retiro de Lionel Messi
Quién usará la camiseta 10 de la Selección argentina luego del retiro de Lionel Messi

La camiseta 10 de la Selección argentina quedó vacante después de que Lionel Messi anunciara su retiro y, de cara a los próximos compromisos internacionales, Lionel Scaloni deberá decidir quién será el futbolista que tome el número que durante más de 17 años estuvo asociado al capitán.

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Messi utilizó por primera vez la 10 de la Albiceleste el 28 de marzo de 2009, en el triunfo 4-0 ante Venezuela en el Monumental por las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010. Desde entonces, el dorsal quedó inseparablemente ligado a su figura y acompañó al rosarino durante una de las etapas más importantes de la historia de la Selección.

Pero la camiseta tiene un peso propio mucho antes de la llegada de Messi. La 10 fue utilizada por algunas de las máximas figuras del fútbol argentino, entre ellas Diego Maradona, Mario Alberto Kempes y Juan Román Riquelme. Por eso, quien la reciba ahora no solamente heredará un número, sino también una enorme carga simbólica.

Los nombres que suenan para usar la 10 que dejó Messi

Entre los nombres que aparecen como posibles candidatos está Thiago Almada, quien ya tuvo la posibilidad de utilizar la 10 de la Selección en ausencia de Messi durante los juegos clasificatorios al Mundial.

Franco Mastantuono es otro de los nombres que aparece en la consideración. El exRiver también tuvo la oportunidad de vestir la 10 de la Selección en una ocasión frente a Ecuador como visitante, en la última fecha de las Eliminatorias. Por su proyección y características futbolísticas, es señalado como una de las alternativas para asumir un rol de mayor protagonismo en el nuevo ciclo.

Otro de los nombres que aparece en la discusión es Nicolás Paz. Es considerado una de las principales piezas del recambio generacional y, por sus características ofensivas y capacidad para asociarse, es uno de los candidatos que podría ser evaluado por Scaloni.

También se mencionan Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giovani Lo Celso. Sin embargo, los tres están muy identificados con otros números dentro de la Selección y, además, tienen una relación de muchos años de cercanía y compañerismo con Messi. Por ese motivo, también existe la posibilidad de que alguno de ellos prefiera no asumir el peso de ser considerado el reemplazante del capitán.

El reglamento de FIFA obliga a designar el número

La camiseta número 10 no puede quedar sin dueño en una competencia oficial. El reglamento de la FIFA establece la asignación de dorsales para los futbolistas que integran las listas de cada torneo, por lo que, cuando llegue una nueva competencia internacional, la Selección deberá determinar qué jugador llevará el histórico número.

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