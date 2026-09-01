C5N renueva su imagen en las calles de Buenos Aires con una gran campaña

C5N presenta su nueva campaña de vía pública con presencia en distintos puntos estratégicos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Las figuras del canal se instalan en el recorrido diario de los ciudadanos, en el camino al trabajo, en la vuelta a casa, en el paso de todos los días por la misma esquina. Ahí, en esa rutina, C5N busca una presencia cercana y reconocible.
La campaña puede verse en puntos emblemáticos como Retiro, el Obelisco, Puerto Madero, Palermo, Recoleta, San Telmo y Parque Centenario, además de barrios como Belgrano y Villa Urquiza. También se extiende a principales accesos y avenidas, como la Autopista Panamericana y la Avenida General Paz, llegando hasta distintos puntos de la zona norte del conurbano.
En paralelo, la propuesta trabaja con el logotipo de C5N integrado a paisajes y lugares reconocibles de la Ciudad de Buenos Aires, se toman espacios que son parte de la escena habitual de la Ciudad y los incorpora a la comunicación de la marca. De esta forma, se vincula la identidad del canal con lo que sucede día a día.
Así, la campaña propone dos formas de presencia en la vía pública: las figuras de C5N en puntos estratégicos y el logotipo integrado a distintos paisajes de Buenos Aires, con una propuesta visual que busca dialogar con la Ciudad y sus espacios más reconocibles.