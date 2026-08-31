Maru Botana rompió el silencio y fulminó a al padre de Tini Stoessel: "No me sorprende"

La polémica por la interna familiar volvió a encenderse y la cocinera no dudó en recordar su mala experiencia laboral, con declaraciones que dejaron en claro que los conflictos no la sorprenden.

La polémica por la interna familiar de Tini Stoessel volvió a sumar voces este lunes, cuando Maru Botana recordó su mala experiencia laboral con el padre de la artista y aseguró que los conflictos no la sorprenden. “ No me sorprende tanto porque tuve situaciones, pero bueno”, confesó la reconocida cocinera.

“ Ojalá que Tini pueda solucionarlo , más que nada por lo familiar, que en ese momento te olvidás de la plata”, expresó Maru Botana respecto al problema familiar de la cantante en un móvil de Primicias Ya (América TV). Pero sus dichos no quedaron ahí ya que recordó su mala experiencia laboral con el productor televisivo. “ La verdad que la pasé muy mal, pero quedó ahí ”, reveló.

La relación entre la cocinera y Alejandro Stoessel comenzó a principios de los 2000, cuando ambos compartieron pantalla en Telefe: él como directivo y productor, ella al frente de sus exitosos ciclos de cocina. La relación se mantuvo estrictamente laboral durante esos años, pero más tarde derivó en un vínculo comercial que terminaría en conflicto.

Ese quiebre se hizo público en 2019, cuando un emprendimiento gastronómico quedó envuelto en denuncias por una conexión de luz clandestina y demandas laborales. El local llevaba el nombre de Botana, lo que la expuso a un fuerte escrache mediático y judicial. Tiempo después, confesó que atravesó un momento muy difícil por aquella situación empresarial.

Por otra parte, Maru aprovechó las cámaras para desmentir los rumores que circularon en torno a un supuesto “coqueteo” y remarcó que el vínculo siempre fue estrictamente profesional. “No, súper profesional. Trabajé para Telefe, pero nunca… nada. Nada. La verdad que fueron años muy lindos, de mucho trabajo… Y listo”, afirmó, subrayando que en ese período estaba enfocada en su programa y en la crianza de sus hijos.

Qué pasó entre Tini y Alejandro Stoessel

La cantante descubrió que no tenía injerencia ni control sobre las compañías que manejaban su carrera, pese a que su patrimonio se calcula en millones de dólares. La revisión expuso que incluso contratos futuros y derechos de imagen estaban bajo la administración de sociedades vinculadas a su padre, lo que la llevó a tomar distancia y a iniciar gestiones para recuperar el control de sus bienes.

En medio del escándalo que la enfrenta con sus padres la triple T concedió una entrevista a Cosmopolitan en la que, sin referirse directamente al conflicto, dejó en claro cómo atraviesa este momento de su vida. La cantante habló de madurez, seguridad y claridad personal mientras ensaya para retomar su gira.

"Tengo casi 30 años, me siento más segura arriba del escenario, con mis canciones, a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras", dijo Stoessel en el video que circuló en redes. La frase tuvo un efecto particular debido al contexto en el que se encuentra, en donde mantiene un conflicto particular con su padre y exmánager Alejandro Stoessel.