Axel Kicillof, a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner: "Está injustamente detenida mientras el caso sigue impune"

A cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recordó el ataque y reclamó que la Justicia avance en la investigación para determinar quiénes fueron los autores intelectuales.
“Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales”, publicó Kicillof en sus redes sociales.
El mandatario bonaerense también hizo referencia a la situación judicial que atraviesa la expresidenta y sostuvo: “Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune”.
Kicillof vinculó la detención de Cristina y el intento de magnicidio con el disciplinamiento político
En su mensaje, Kicillof planteó que la situación de Cristina Kirchner y la falta de avances sobre los responsables del atentado forman parte de un mismo escenario político.
“Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo”, afirmó el gobernador.
El intento de asesinato ocurrió el 1° de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel apuntó con un arma contra Cristina Kirchner a pocos metros de distancia, mientras la entonces vicepresidenta saludaba a militantes frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. El arma fue gatillada, pero el disparo no se produjo.
Al cumplirse cuatro años del episodio, Kicillof cerró su publicación con un reclamo: “Seguimos exigiendo que se haga justicia”.