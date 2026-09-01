1 de septiembre de 2026 Inicio
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Axel Kicillof, a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner: "Está injustamente detenida mientras el caso sigue impune"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires expresó su preocupación porque "la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales". "Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo", escribió.

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Axel Kicillof, a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner: Está injustamente detenida mientras el caso sigue impune

A cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recordó el ataque y reclamó que la Justicia avance en la investigación para determinar quiénes fueron los autores intelectuales.

Axel Kicillof y Sergio Ziliotto.
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“Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales”, publicó Kicillof en sus redes sociales.

El mandatario bonaerense también hizo referencia a la situación judicial que atraviesa la expresidenta y sostuvo: “Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune”.

Kicillof vinculó la detención de Cristina y el intento de magnicidio con el disciplinamiento político

En su mensaje, Kicillof planteó que la situación de Cristina Kirchner y la falta de avances sobre los responsables del atentado forman parte de un mismo escenario político.

“Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo”, afirmó el gobernador.

El intento de asesinato ocurrió el 1° de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel apuntó con un arma contra Cristina Kirchner a pocos metros de distancia, mientras la entonces vicepresidenta saludaba a militantes frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. El arma fue gatillada, pero el disparo no se produjo.

Al cumplirse cuatro años del episodio, Kicillof cerró su publicación con un reclamo: “Seguimos exigiendo que se haga justicia”.

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