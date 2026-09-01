Axel Kicillof, a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner: "Está injustamente detenida mientras el caso sigue impune" El gobernador de la provincia de Buenos Aires expresó su preocupación porque "la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales". "Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo", escribió. Por Agregar C5N en









A cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recordó el ataque y reclamó que la Justicia avance en la investigación para determinar quiénes fueron los autores intelectuales.

“Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales”, publicó Kicillof en sus redes sociales.

El mandatario bonaerense también hizo referencia a la situación judicial que atraviesa la expresidenta y sostuvo: “Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune”.

Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a @CFKArgentina la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales.



Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de una… — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 1, 2026 Kicillof vinculó la detención de Cristina y el intento de magnicidio con el disciplinamiento político En su mensaje, Kicillof planteó que la situación de Cristina Kirchner y la falta de avances sobre los responsables del atentado forman parte de un mismo escenario político.

“Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo”, afirmó el gobernador.