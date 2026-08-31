La vida después del cáncer de mama: Soledad Fandiño compartió su proceso y dejó una reflexión La actriz compartió un video en el que habló de su recuperación tras la operación y de los cambios emocionales que aún atraviesa. Con un mensaje íntimo, reflexionó sobre la reconstrucción personal que sigue después del cáncer de mama. “La recuperación no terminó”, expresó. Agregar C5N en









Soledad Fandiño contó cómo atraviesa el después del cáncer de mama.

Soledad Fandiño reveló en sus redes sociales que, a casi dos años de la operación por cáncer de mama, su recuperación continúa y atraviesa una etapa de reconstrucción personal. La actriz explicó que la cirugía no marcó el final del proceso y que aún intenta comprender los cambios emocionales y físicos que vivió desde el diagnóstico.

Con un mensaje íntimo y acompañada de su hijo Milo, la modelo compartió reflexiones sobre resiliencia y transformación tras la enfermedad en sus redes sociales. “Hablando con él (su hijo) salió el tema de poder hacer este video y hablar un poquito con ustedes para ver si eso me aliviana un poco más”, comenzó.

“Uno piensa que con la operación todo termina, pero no es así”, explicó Fandiño. En ese sentido, señaló que pocas personas se animan a contar cómo es el proceso después, el día a día tras la cirugía. “No suele hablarse de la reinvención que uno tiene que hacer de sí mismo y de cómo cambia todo”, agregó.

A casi dos años de la cirugía por cáncer de mama, la actriz relató que atraviesa “una montaña rusa de emociones” y que todavía intenta reconstruirse. “Siento que hay una parte de mí que ya no está y todavía estoy tratando de descifrar quién soy ahora”, escribió al compartir las secuelas emocionales de un proceso que imaginaba más lineal. “Estoy agradecida de haber podido operarme. Pero nadie te prepara para un diagnóstico así, ni para la operación, ni para lo que viene después”, agregó.

Fandiño explicó que decidió hacer pública su experiencia para tender un puente con otras mujeres que atraviesen situaciones similares. “No tengo todas las respuestas, pero tengo ganas de compartir este proceso con ustedes. A lo mejor, acompañadas, se hace un poquito más fácil”, señaló.