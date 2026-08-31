31 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei aseguró que Argentina "está preparada para recibir a la Fórmula 1": "Queremos ver a Colapinto"

El Presidente disertó en el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil junto a Mohammed Ben Sulayem, su máxima autoridad y principal responsable de la categoría en la que corre el pilarense, al que lo llamó como "una gran promesa".

Por
La renovación del autódromo y la presencia de Colapinto

La renovación del autódromo y la presencia de Colapinto, los principales motores del posible regreso de la F1.

El presidente Javier Milei inauguró este lunes el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se realizará en Buenos Aires hasta el 2 de septiembre y contará con representantes de 32 clubes miembros de distintos países del continente. El mandatario aseguró que el país "está preparada para recibir a la Fórmula 1": "Queremos ver a Colapinto"

Javier Milei tendrá una semana cargada de actividades.
Te puede interesar:

Posible regreso de la Fórmula 1, cumbre liberal y reunión con Kast en Chile: la semana agitada de Milei

El acto comenzó a las 11 en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA) con la presencia del titular de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y del presidente del ACA, César Carman.

Al comienzo de su breve discurso, el jefe de Estado agradeció "a todos los concurrentes en esta fecha tan importante para la Argentina, a todos los dirigentes de los clubes miembros de la FIA y a su presidente, Ben Sulayem", sobre quien destacó que "es la primera vez que viene a visitarnos en carácter de presidente de la institución, después de haber venido dos veces en carácter de piloto de rally".

"Lo que hace tan especial a esta fecha es que Argentina vuelve a ser sede del Congreso Americano de la FIA después de 15 años, un hito histórico para el automovilismo de nuestro país", explicó Milei.

A posterior, recordó a los diferentes referentes del deporte que supieron destacarse en el automovilismo con el paso de los años: el cinco veces campeón del mundo Juan Manuel Fangio; José Froilán González, el "Toro de las Pampas", Carlos Reutemann y Franco Colapinto, que Milei lo definió como una "gran promesa".

Luego destacó los trabajos de la ACA en materia topográfica para trazar rutas y comprar máquinas viales para mantenerlas transitables: "lo que hizo esta institución en sus primeras décadas es un caso de manual de algo que en este país solemos olvidar. Que el privado, cuando se organiza, resuelve por su cuenta lo que el Estado no puede resolver o resuelve ineficientemente". ç

Esta misma lógica, la comparó con la implementación de sus políticas de gobierno, como la eliminación del impuesto PAIS y la baja de aranceles a productos importados. "Hoy un gran porcentaje de los autos 0 km que entran en el país no pagan arancel, lo que implica caídas de precios que llegan hasta casi el 30% en algunos segmentos", detalló Milei.

"Nosotros estamos impulsando un cambio de modelo en la gestión y el desarrollo de la infraestructura vial. Tenemos la certeza de que la fórmula para lograr más y mejores obras a mejor precio está en concederle la mayor participación posible al sector privado", explicó.

Milei en la FIA: "Queremos ver a Colapinto"

Sobre el final de sus palabras, Milei valoró el amor del país por el automovilismo y "lo único que faltó durante 28 años fue que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo, es decir, que en Argentina volviera a existir el mercado para una competición de semejante calibre".

"Por eso me animo a invitarlos a soñar conmigo. La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario. Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que esas categorías exigen antes de elegir un país. Tenemos absolutamente todo", agregó el Presidente.

Para luego, entusiasmado, pidió "acelerar a toda máquina en esta dirección y los invito a que este congreso sea el primer paso para ese regreso, porque al final del día la libertad de moverse, de elegir el auto que uno maneja, la ruta que uno toma y el destino al que uno quiere llegar es una de las formas más concretas y cotidianas de la libertad".

Cuándo fue la última vez que la Fórmula 1 corrió en Argentina

La última competencia oficial de Fórmula 1 en territorio argentino se disputó el 12 de abril de 1998 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, sobre el Circuito N° 6.

Aquella carrera quedó en manos del alemán Michael Schumacher, quien se impuso con una Ferrari. El podio lo completaron el finlandés Mika Häkkinen, segundo, y el irlandés Eddie Irvine, tercero.

Argentina tuvo representación en la grilla con Esteban Tuero, quien compitió para la escudería Minardi. Desde entonces, la máxima categoría del automovilismo mundial no volvió a disputar un Gran Premio en el país.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Durante su declaración ante la Fiscalía, habló de sus ingresos, sus empresas y su participación en la campaña del presidente Rodrigo Paz.

Cerimedo seguirá preso en Bolivia: tras su declaración la Justicia confirmó la prisión preventiva por 180 días

El Presidente volvió a elogiar a la senadora después de la última sesión.

El Gobierno a todo o nada por la "eliminación o suspensión" de las PASO

La economía real muestra una cara muy distinta de la recuperación que describe el Gobierno.

Javier Milei y la realidad hecha mierda

Adrián Ravier, vocero presidencial.
play

Ravier negó una crisis económica y anticipó una baja de la morosidad: "Ya llegó a un límite"

play

Dura advertencia por el rumbo económico del Gobierno: "La sociedad siente que estamos mal y que vamos a estar peor"

Las personas humanas compraron u$s2.916 millones de dólares billetes en julio.

Récord de demanda de dólares: los argentinos compraron casi u$s3.000 millones netos en julio

Rating Cero

Así continua la situación del cantante luego de ser detenido.

Así sigue la situación Callejero Fino luego ser detenido por manejar una camioneta sin patente y tener un arma

Enfocado en su club, intenta no sumarse al conflicto que tiene su pareja con su familia.

La contundente decisión que tomó Rodrigo De Paul en medio de la polémica de Tini Stoessel con sus padres

La pastelera y el productor tuvieron un vínculo que muy pocos conocen.

Revelaron la inesperada conexión entre el padre de Tini Stoessel y Maru Botana

La madre de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.

La foto que subió la mamá de Tini Stoessel y generó una ola de críticas en las redes

La artista habló de madurez, seguridad y claridad personal mientras ensaya para retomar su gira.

Fuerte descargo de Tini Stoessel en medio del escándalo familiar: "Tengo casi 30 años y..."

El conductor de LAM salió al cruce contra el periodista.

Bomba en la TV: Ángel de Brito le cerró la puerta a Andy Kusnetzoff y reveló los motivos

últimas noticias

Lio, destruido tras prder la final con España.

Así vivió Messi el último partido con la Selección argentina

Hace 10 minutos
El mensaje de Anto Roccuzzo para Messi tras anunciar que se retira de la Selección: Te merecías esto y más

El mensaje de Anto Roccuzzo para Messi tras anunciar que se retira de la Selección: "Te merecías esto y más"

Hace 23 minutos
Así continua la situación del cantante luego de ser detenido.

Así sigue la situación Callejero Fino luego ser detenido por manejar una camioneta sin patente y tener un arma

Hace 29 minutos
Enfocado en su club, intenta no sumarse al conflicto que tiene su pareja con su familia.

La contundente decisión que tomó Rodrigo De Paul en medio de la polémica de Tini Stoessel con sus padres

Hace 1 hora
Messi reveló cuándo escribió la carta en la que dijo adiós a la Selección

Messi reveló cuándo escribió la carta en la que dijo adiós a la Selección

Hace 1 hora