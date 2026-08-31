Javier Milei aseguró que Argentina "está preparada para recibir a la Fórmula 1": "Queremos ver a Colapinto"

El Presidente disertó en el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil junto a Mohammed Ben Sulayem, su máxima autoridad y principal responsable de la categoría en la que corre el pilarense, al que lo llamó como "una gran promesa".

La renovación del autódromo y la presencia de Colapinto, los principales motores del posible regreso de la F1.

El presidente Javier Milei inauguró este lunes el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) , que se realizará en Buenos Aires hasta el 2 de septiembre y contará con representantes de 32 clubes miembros de distintos países del continente. El mandatario aseguró que el país "está preparada para recibir a la Fórmula 1": "Queremos ver a Colapinto"

El acto comenzó a las 11 en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA) con la presencia del titular de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y del presidente del ACA, César Carman.

Al comienzo de su breve discurso, el jefe de Estado agradeció "a todos los concurrentes en esta fecha tan importante para la Argentina, a todos los dirigentes de los clubes miembros de la FIA y a su presidente, Ben Sulayem", sobre quien destacó que "es la primera vez que viene a visitarnos en carácter de presidente de la institución, después de haber venido dos veces en carácter de piloto de rally".

"Lo que hace tan especial a esta fecha es que Argentina vuelve a ser sede del Congreso Americano de la FIA después de 15 años, un hito histórico para el automovilismo de nuestro país", explicó Milei.

A posterior, recordó a los diferentes referentes del deporte que supieron destacarse en el automovilismo con el paso de los años: el cinco veces campeón del mundo Juan Manuel Fangio; José Froilán González, el "Toro de las Pampas", Carlos Reutemann y Franco Colapinto, que Milei lo definió como una "gran promesa".

Luego destacó los trabajos de la ACA en materia topográfica para trazar rutas y comprar máquinas viales para mantenerlas transitables: "lo que hizo esta institución en sus primeras décadas es un caso de manual de algo que en este país solemos olvidar. Que el privado, cuando se organiza, resuelve por su cuenta lo que el Estado no puede resolver o resuelve ineficientemente". ç

Esta misma lógica, la comparó con la implementación de sus políticas de gobierno, como la eliminación del impuesto PAIS y la baja de aranceles a productos importados. "Hoy un gran porcentaje de los autos 0 km que entran en el país no pagan arancel, lo que implica caídas de precios que llegan hasta casi el 30% en algunos segmentos", detalló Milei.

"Nosotros estamos impulsando un cambio de modelo en la gestión y el desarrollo de la infraestructura vial. Tenemos la certeza de que la fórmula para lograr más y mejores obras a mejor precio está en concederle la mayor participación posible al sector privado", explicó.

Milei en la FIA: "Queremos ver a Colapinto"

Sobre el final de sus palabras, Milei valoró el amor del país por el automovilismo y "lo único que faltó durante 28 años fue que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo, es decir, que en Argentina volviera a existir el mercado para una competición de semejante calibre".

"Por eso me animo a invitarlos a soñar conmigo. La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario. Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que esas categorías exigen antes de elegir un país. Tenemos absolutamente todo", agregó el Presidente.

Para luego, entusiasmado, pidió "acelerar a toda máquina en esta dirección y los invito a que este congreso sea el primer paso para ese regreso, porque al final del día la libertad de moverse, de elegir el auto que uno maneja, la ruta que uno toma y el destino al que uno quiere llegar es una de las formas más concretas y cotidianas de la libertad".

Cuándo fue la última vez que la Fórmula 1 corrió en Argentina

La última competencia oficial de Fórmula 1 en territorio argentino se disputó el 12 de abril de 1998 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, sobre el Circuito N° 6.

Aquella carrera quedó en manos del alemán Michael Schumacher, quien se impuso con una Ferrari. El podio lo completaron el finlandés Mika Häkkinen, segundo, y el irlandés Eddie Irvine, tercero.

Argentina tuvo representación en la grilla con Esteban Tuero, quien compitió para la escudería Minardi. Desde entonces, la máxima categoría del automovilismo mundial no volvió a disputar un Gran Premio en el país.