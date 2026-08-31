"Pimpinela, el origen de la leyenda": Lucía y Joaquín Galán llevarán su historia a la pantalla grande en 2027

El dúo de hermanos contará su vida de la mano de tres estudios y la productora FAM Contenidos. Coguionado por Mario Segade y Lorena Muñoz, quien también dirigirá. "Nos emociona", compartieron en redes sociales.

A semanas del estreno de la biopic de Moria Casán , Lucía y Joaquín Galán anunciaron que contarán la historia de su dúo musical en la pantalla grande con Pimpinela, el origen de la leyenda. " Nos emociona empezar esta nueva etapa y compartirla con ustedes ", aseguraron los hermanos en Instagram.

"Después de algunas décadas contando historias a través de nuestras canciones llegó el momento de contar la nuestra en pantalla grande ", explicaron en la misma publicación donde se los ve en el momento de la firma del contrato y concluyeron: "Comienza la cuenta regresiva para Pimpinela, la película".

La producción estará a cargo de FAM Contenidos y se desplegará en Sipur Studios , Costes Studio y Loishka . Mientras que el guion será trabajado en conjunto por Mario Segade y Lorena Muñoz , quien también dirigirá la producción audiovisual.

La directora ya había llevado al cine la vida de otras figuras populares de la música argentina, como Gilda, no me arrepiento de este amor y El Potro, lo mejor del amor, dos de las biopics musicales más taquilleras de los últimos años en el país. Por su lado, Segade es un guionista reconocido por su trabajo en series como El puntero y Epitafios.

Según confirmaron las productoras a Infobae, el proyecto se encuentra actualmente en etapa de desarrollo, mientras que el rodaje comenzará durante 2027 . La película llegará a las salas de cine hacia el final de ese mismo año , aunque todavía no trascendió quiénes interpretarán a Lucía y Joaquín en las distintas etapas de sus vidas.

Pimpinela acumula una trayectoria de más de 40 años, con 24 discos editados y más de 100 reconocimientos entre oro, platino y diamante. Se estima que el dúo vendió alrededor de 40 millones de álbumes a lo largo de su carrera y llegó a presentarse en escenarios como el Madison Square Garden, además de contar con versiones de sus canciones en inglés, italiano y portugués.

Qué retratará la película de Pimpinela

El film recorrerá la infancia de los hermanos, hijos de inmigrantes españoles que crecieron en los barrios porteños de Recoleta y San Telmo. El padre de ambos trabajaba en el rubro gastronómico y se reunía con amigos en El Palacio de la Papa Frita, sobre la avenida Corrientes, mientras que su madre era modista de alta costura.

Antes de formar el dúo, Joaquín integraba una banda de rock escolar influida por Los Beatles, aunque la impronta musical de la familia terminó siendo determinante en su carrera. Además, estudiaba Ciencias Económicas cuando decidió sumarse al proyecto junto a su hermana.

El objetivo es recorrer la vida de ambos para mostrar cómo sus experiencias de vida terminaron conformando Pimpinela.