31 de agosto de 2026 Inicio
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Javier Milei vuelve a reunir al Gabinete en Casa Rosada para seguir mostrando su reconexión con la gestión

El Presidente convoca por segunda semana consecutiva a su equipo para intentar dar por cerrado su largo período de inactividad. En paralelo, Karina Milei liderará la Mesa Política para acelerar el debate sobre la eliminación de las PASO y la estrategia legislativa.

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El Presidente encabeza otra reunión de Gabinete en medio de pulseadas políticas. 

El Presidente encabeza otra reunión de Gabinete en medio de pulseadas políticas. 

Javier Milei vuelve a encabezar este martes una reunión de Gabinete en Casa Rosada, en el inicio de una semana marcada por definiciones políticas y partidarias. En paralelo, Karina Milei liderará la Mesa Política del oficialismo, donde se debatirá la eliminación de las PASO y la estrategia legislativa. Además, el Gobierno coordinará su participación en la cumbre “Vientos de Cambio”, donde el mandatario cerrará con un discurso.

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Este martes a las 10 de la mañana el Presidente tiene previsto retomar una dinámica que había dejado en pausa y que reactivó la semana pasada tras varios días sin actividad en la sede de Gobierno. La jornada continuará con la reunión de la Mesa Política, prevista para las 13, donde se discutirá la estrategia electoral y el futuro de la reforma que busca eliminar las PASO. Más tarde, a las 15, el vocero presidencial Adrián Ravier ofrecerá una conferencia de prensa para dar detalles sobre la agenda oficial y responder a las críticas que atraviesa el Ejecutivo.

Asimismo, el Gabinete Nacional se prepara para ordenar la jugada frente a las exposiciones y foros de la cumbre “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, donde Milei será el encargado de dar el discurso de cierre. Al mismo tiempo, repasarán acuerdos internos para empujar la agenda legislativa y los proyectos que el oficialismo quiere instalar en el Congreso, justo después de haber conseguido la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en Diputados.

La mesa política volvió a reunirse en Casa Rosada

La semana pasada, la mesa política del oficialismo se reunió en Casa Rosada en la previa de la cumbre que Javier Milei mantuvo con diputados y senadores de La Libertad Avanza. El encuentro, que se extendió por casi tres horas en el despacho de Diego Santilli, giró en torno a la agenda parlamentaria y a la necesidad de mostrar actividad política tras dos semanas sin presencia pública del Presidente. Sin embargo, los nueve integrantes del espacio se retiraron sin definiciones concretas sobre los próximos pasos.

Ante ese escenario, Karina Milei ordenó dejar de lado comentarios sobre el tema y concentrarse en la gestión, en un intento por recuperar el control del relato oficial y disipar las dudas sobre el rumbo del Ejecutivo.

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