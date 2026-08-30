30 de agosto de 2026 Inicio
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Fernando Cerimedo seguirá preso en Bolivia: tras su declaración la Justicia confirmó la prisión preventiva por 180 días

El exasesor de Javier Milei permanecerá detenido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Durante su declaración ante la Fiscalía, habló de sus ingresos, sus empresas y su participación en la campaña del presidente Rodrigo Paz.

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Durante su declaración ante la Fiscalía
Durante su declaración ante la Fiscalía, habló de sus ingresos, sus empresas y su participación en la campaña del presidente Rodrigo Paz.

Fernando Cerimedo continuará detenido en Bolivia luego de declarar nuevamente ante la Fiscalía en el marco de la investigación que se inició tras el atentado contra su expareja, la abogada Nadia Beller. El argentino permanecerá en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro bajo prisión preventiva durante 180 días.

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La Justicia boliviana investiga, entre otros aspectos, el vínculo de Cerimedo con el entorno del presidente Rodrigo Paz, su actividad empresarial y un posible enriquecimiento ilícito. Durante su testimonial, el exasesor reconoció haber colaborado en la campaña electoral de Paz, aunque buscó limitar el alcance de su participación y evitó responder varias preguntas relacionadas con un supuesto rol dentro del Gobierno.

Qué declaró Cerimedo ante la Fiscalía

En su declaración, Cerimedo aseguró que sus ingresos mensuales durante 2025 y 2026 rondaron el millón de dólares. Según explicó, el dinero proviene principalmente de sus actividades empresariales en Argentina y Estados Unidos.

El argentino señaló que es el único propietario de Numen Group Inc., una compañía radicada en Estados Unidos desde 2021 que, según su testimonio, brinda servicios a clientes internacionales. También dijo ser dueño en Argentina de una agencia de publicidad que cuenta con 35 empleados, dos sucursales y 12 clientes.

Además, mencionó una academia de tecnología, una productora audiovisual y otras sociedades que actualmente no se encuentran activas. En cuanto a Bolivia, negó tener empresas constituidas en ese país, aunque reconoció que tenía planes para instalar allí una consultora de marketing.

Respecto de su vínculo con Paz, admitió que colaboró durante la campaña presidencial. “Ayudé en consejos de comunicaciones digitales”, respondió al ser consultado por su tarea. También afirmó que no recuerda quién lo contactó, que no existió un contrato escrito y que no recibió dinero por esa colaboración.

Cerimedo también envió un mensaje desde la cárcel a través de sus abogados, en el que reconoció su condición de colaborador de Paz pero negó haber tenido autorización para representar al mandatario, a su Gobierno o a su familia.

“Mi rol como colaborador del presidente no me otorgó ninguna autorización ni poder para actuar”, sostuvo. También rechazó las acusaciones de haber participado en negociados y afirmó que “las mentiras y chismes no constituyen hechos”.

El mensaje fue difundido después de que Paz negara públicamente que Cerimedo tuviera autorización para actuar en su nombre o en representación de su administración o de su familia. El argentino, en tanto, vinculó el origen del conflicto con la denuncia presentada por Beller y sostuvo que se trató de una situación personal que no pudo manejar.

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