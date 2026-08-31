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"Desde chiquitos para siempre": La Joaqui manifestó su respaldo a Callejero Fino tras su detención

La cantante grabó su último tema junto a su amigo y colega y más de 24 horas después de su detención lo respaldó en redes sociales. "Siempre siempre, nunca nunca", le recordó en una historia.

La Joaqui y Callejero Fino filmando la primera canción de la artista tras su ruptura con Luck Ra.

La Joaqui y Callejero Fino filmando la primera canción de la artista tras su ruptura con Luck Ra.

La intérprete de Te vi respaldó a Callejero Fino tras su detención por circular en una camioneta sin patente y poseer un arma de guerra y recordó el lema que compartió en el tema que lanzaron juntos. "Siempre siempre, nunca nunca", le escribió La Joaqui en Instagram y enfatizó: "Desde chiquitos para siempre".

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La cantante compartió una foto de los dos juntos y sonrientes para respaldarlo en un momento legalmente complejo para su colega por segunda vez en su vida. El artista de 31 años cuando tenía 20 estuvo detenido cinco meses por robo, el resto de su condena la cumplió en su casa con una tobillera electrónica y estuvo en libertad condicional hasta 2023.

Callejero Fino también estuvo para La Joaqui en su última situación personalmente difícil, la separación con Luck Ra, y filmaron un videoclip juntos para su canción colaborativa Te vi.

La historia de La Joaqui respaldando a su amigo y colega Callejero Fino.

La historia de La Joaqui respaldando a su amigo y colega Callejero Fino.

Aunque la cantante no confirmó que el tema esté inspirado en el artista cordobés, la letra contiene frases que muchos relacionaron con el final de la relación. Una de las más comentadas dice: "Lindo, quedó claro que hablamos idiomas distintos. Me saqué el chaleco, pero ahora me blindo. Preferís la joda y yo prefería tus mimos".

El estribillo también profundiza en el desencanto de una historia de amor: "Hoy te vi y me di cuenta de que ya no te hago falta, me hacés sentir que soy yo quien está en falta". En las redes sociales, los usuarios no tardaron en vincular esos versos con la reciente ruptura de la pareja.

No es la primera vez que La Joaqui y Callejero Fino trabajan juntos. Ambos ya habían compartido proyectos musicales y volvieron a reunirse para una canción acompañada por un videoclip ambientado en un barrio, donde la música, los amigos y la vida cotidiana ocupan un lugar central.

Qué dice el comunicado que publicó la discográfica que representa a Callejero Fino

El entorno del artista publicó un comunicado donde pidió “comprensión” y “respeto”, a la vez de detallar que el músico “se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento firmado y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”.

En un mensaje emitido por la discográfica que representa al músico, luego compartido en redes sociales por su pareja, se evitó profundizar sobre la causa judicial, explicaron que se encuentra a disposición de las autoridades y pidieron a los medios que no se difunda información "no confirmada, por respeto a Natanael y especialmente a su familia en este momento”.

Agradecemos profundamente la paciencia y el respeto del público en este momento. Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial”, agregaron.

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