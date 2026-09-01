El humillante pedido de la mamá de Tini Stoessel para que su hija "sea más fina", tras el escándalo con su padre

La periodista Connie Ansaldi reveló en LAM que Mariana Muzlera le daba una serie de órdenes a su hija para que pertenezca a un target y generó indignación en redes sociales.

La cantante Tini Stoessel continúa la guerra con sus padres y ahora se dio a conocer el humillante pedido que le hizo su madre Mariana Muzlera cuando recién comenzaba su carrera, al cual ella tuvo que acceder. El objetivo era para que “sea más fina”.

Fue la periodista Connie Ansaldi quien reveló que tuvo una conversación con la madre de la artista y le contó el pedido que le hizo que la descolocó. En ese momento, Gerardo Rozín conducía el programa en Telefe llamado La Peña de Morfi.

“ Tini vino con la mamá y a mí me sorprendió mucho porque la mamá me cuenta que le está haciendo borrar los tatuajes a Tini , ya le había borrado tres tatuajes”, reveló y causó indignación en las redes sociales.

Connie Ansaldi relata cuando la mamá de Tini le conto que le estaba haciendo borrar los tatuajes a su hija para "Ser mas fina" pic.twitter.com/up8TlwuOJy

Y agregó: “En ese momento, a Tini la auspiciaba Valentino, salía con el modelo Pepe, tenía como una línea Carolina Herrera. Es mucho más fino, más elegante, no puede andar uno con tatuajes”.

Tras la auditoría de las ganancias de Tini Stoessel y el escándalo familiar que explotó al conocerse que la cantante no tiene poder sobre sus ganancias, la madre de la artista se mostró en la playa este domingo y le llovieron críticas en X por estar desconectada de la polémica financiera y legal.

Mariana Muzlera tiene una casa en Miami, está separada de Alejandro Stoessel desde 2022 luego de 27 años de matrimonio y administra una marca de bikinis y trajes de baño. En una de las imágenes que compartió en Instagram se la ve bronceada, en malla, con un sombrero veraniego y un vaso con bombilla caminando por la playa.

"¿Quién te hizo la carita?", le cuestionó una usuaria en X y otro deslizó: "Mientras tanto, la mamá de Tini...". "Ni un drama la mamá de Tini", observó una usuaria.

"Qué necesidad de mostrarse sabiendo que está todo el mundo hablando de Tini. Se muestra como una pendeja, esta mina no está bien", apuntó otra persona en la misma red social y otro comentario señaló: "Todo lo que tiene y hace es gracias a la hija".