1 de septiembre de 2026 Inicio
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La Iglesia reveló el lugar en el que el papa León XIV daría la misa multitudinaria en la Ciudad

El titular de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, brindó detalles de la reunión que mantuvieron el lunes con la delegación del Vaticano. "Vamos convergiendo en esto de asegurar espacios multitudinarios para que la gente pueda encontrar al Papa", sostuvo.

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León XIV visitará el país en noviembre.

León XIV visitará el país en noviembre.

STEFANO RELLANDINI - AFP

A dos meses de la llegada del papa León XIV al país, y luego de la reunión que mantuvieron el lunes con la delegación oficial del Vaticano, la Iglesia reveló que el Monumento a los Españoles es el lugar que se encamina para albergar la misa que el sumo pontífice dará en la Ciudad de Buenos Aires en los primeros días de noviembre.

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"El Monumento de los Españoles es el que se lleva, digamos, el premio, me parece. En principio es el más fuerte, no tiene casi competencia, porque aun la 9 de Julio, que a todos nos entusiasmaba, tiene dificultades para paralizar el tránsito tantas horas. Y creemos que ahí hay una buena práctica, tampoco se lo puede paralizar tanto, pero es más plástico el espacio", señaló en Radio 10 el el titular de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo.

El religioso explicó que el evento realizado recientemente sobre la exhibición de Fórmula 1 del piloto argentino Franco Colapinto "fue como un ensayo para nosotros porque nos permitió testear que ese espacio estaba intacto". Además recordó y puso como antecedente que "ahí fue el encuentro con el Papa en el año 1982, es decir, que seguía conservando su vigencia el encuentro. Después, en el 87, fue en la 9 de Julio cuando el regreso de Juan Pablo II.

El papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre cerca de las 18.

El papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre cerca de las 18.

En materia de organización, Colombo anticipó que todas los vértices que se abocan a la visita del papa León XIV "vamos a tener que pensar en un modo de testeo de la gente, de inscripciones para evaluar posibles números y concurrencias".

Los otros lugares que el papa León XIV visitaría en el AMBA

A la espera de la confirmación oficial, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, brindó una entrevista en Radio Mitre donde brindó detalles de los lugares propuestos para la agenda papal a la Ciudad.

Entre los sitios propuestos, el prelado mencionó la cárcel de Devoto y el Cottolengo de Claypole, donde el Papa realizaría visitas especiales. Sobre esta decisión, argumentó que se trata de "un mensaje de austeridad hacer ambos encuentros en el mismo lugar. Es para decir aprovechemos lo que tenemos y, dando un cambio de cara, usar el mismo escenario”.

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Luego de mantener reuniones con autoridades de la Ciudad, la delegación oficial, compuesta por unas 12 personas, se trasladó a la provincia del centro del país donde en principio recorrerán la fábrica de aviones Fadea, predio donde se llevará a cabo la segunda misa multitudinaria de León XIV.

Posteriormente, mantendrán una serie de reuniones protocolares con el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, para luego regresar a la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecerá al menos hasta el jueves.

La entrevista completa de Marcelo Colombo en Radio 10

Noticia en desarrollo.-

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