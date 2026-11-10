Murió Ximena de Tezano Pintos, la célebre vecina de Cristina Kirchner ligada a la causa de los Copitos Habitaba el departamento ubicado arriba de la vivienda de la exmandataria en Recoleta, sobre la esquina de Uruguay y Juncal, donde adquirió trascendencia mediática tras el intento de magnicidio. Por Agregar C5N en









Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Kirchner.

Ximena de Tezano Pintos, la mujer cobró trascendencia pública a raíz de las investigaciones sobre el atentado contra la exvicepresidenta Cristina Kirchner en 2022, falleció este martes a los 59 años en la Ciudad de Buenos Aires a causa de una enfermedad terminal.

La vecina habitó el sexto piso del inmueble ubicado en la intersección de Juncal y Uruguay, justo arriba del departamento de la exmandataria. En el proceso por el ataque del 1 de septiembre de 2022, la mujer reconoció la visita de Leonardo Sosa y Gastón Guerra en su domicilio.

De Tezano Pintos negó su pertenencia a la agrupación Revolución Federal y desmintió su presencia en los chats de la organización. Asimismo, la mujer aclaró que la estadía de Guerra en su casa respondió a trabajos de reparación en los azulejos del baño.

La propietaria se definió como "antipopulista", integró el espacio Republicanos Unidos, liderado por Ricardo López Murphy, y actuó como fiscal de Juntos por el Cambio. Sobre la relación con su vecina de edificio, la mujer declaró: "Es buena vecina, pero nunca participa en las asambleas".

Ximena de Tezano Pintos y su vínculo con la causa del atentado a Cristina Kirchner En diciembre de 2022, la vecina enfrentó pedidos para el allanamiento de su piso y el secuestro de su teléfono celular. Ante esa situación, la mujer manifestó: "Yo estoy muy tranquila, confío mucho en la Justicia. Si algún juez considera que tiene que allanarme la casa porque hay algo que le llama la atención, bueno, que se haga".