10 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Murió Ximena de Tezano Pintos, la célebre vecina de Cristina Kirchner ligada a la causa de los Copitos

Habitaba el departamento ubicado arriba de la vivienda de la exmandataria en Recoleta, sobre la esquina de Uruguay y Juncal, donde adquirió trascendencia mediática tras el intento de magnicidio.

Por
Ximena de Tezanos Pinto

Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Kirchner.

Ximena de Tezano Pintos, la mujer cobró trascendencia pública a raíz de las investigaciones sobre el atentado contra la exvicepresidenta Cristina Kirchner en 2022, falleció este martes a los 59 años en la Ciudad de Buenos Aires a causa de una enfermedad terminal.

Fred Machado fue extraditado en noviembre de 2025 a EE.UU.
Te puede interesar:

Fred Machado recibió una pena de seis años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude

La vecina habitó el sexto piso del inmueble ubicado en la intersección de Juncal y Uruguay, justo arriba del departamento de la exmandataria. En el proceso por el ataque del 1 de septiembre de 2022, la mujer reconoció la visita de Leonardo Sosa y Gastón Guerra en su domicilio.

De Tezano Pintos negó su pertenencia a la agrupación Revolución Federal y desmintió su presencia en los chats de la organización. Asimismo, la mujer aclaró que la estadía de Guerra en su casa respondió a trabajos de reparación en los azulejos del baño.

La propietaria se definió como "antipopulista", integró el espacio Republicanos Unidos, liderado por Ricardo López Murphy, y actuó como fiscal de Juntos por el Cambio. Sobre la relación con su vecina de edificio, la mujer declaró: "Es buena vecina, pero nunca participa en las asambleas".

Ximena de Tezano Pintos y su vínculo con la causa del atentado a Cristina Kirchner

En diciembre de 2022, la vecina enfrentó pedidos para el allanamiento de su piso y el secuestro de su teléfono celular. Ante esa situación, la mujer manifestó: "Yo estoy muy tranquila, confío mucho en la Justicia. Si algún juez considera que tiene que allanarme la casa porque hay algo que le llama la atención, bueno, que se haga".

La testigo calificó la medida solicitada como "un capricho de Cristina Kirchner de querer ajustar la realidad a su relato para poder salvarse ella y quedar como una víctima".

Además, la mujer recordó la agresión cometida por Fernando Sabag Montiel frente al domicilio de Recoleta. De Tezano Pintos descartó la existencia de pactos previos con los acusados para la ejecución del atentado. También negó el traspaso de información reservada sobre la rutina de la exvicepresidenta.

Noticias relacionadas

Christian von Wernich fue condenado a prisión perpetua por crímenes de la dictadura.

Organismos de DDHH solicitaron a León XIV que expulse a Christian von Wernich del clero

Para el fiscal, “el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado”.

Se conoce el veredicto al policía de la Federal acusado de gasear a una niña en una manifestación

La delegación argentina que pidió frenar a Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

El Gobierno volvió a exigir el freno de la explotación petrolera británica en Malvinas

Victoria Villarruel y Javier Milei.

Villarruel denunció que no fue invitada a la misa de León XIV y subió la tensión con Milei

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

Neuquén confirmó el desdoblamiento y elegirá gobernador en febrero

León XIV encabezó el encuentro en la UCA y brindó un discurso.

Quiénes son los empresarios y sindicalistas que participaron del encuentro con León XIV en la UCA

Rating Cero

Cacho Deicas despidió a Marcos Camino en redes sociales.

La despedida de Cacho Deicas a Marcos Camino: "Una vida entera compartiendo todo"

Valentino Merlo vivió un emotivo reencuentro.

El emotivo momento que vivió Valentino Merlo en la vigilia con el papa León XIV: "Era el cura de mi escuela"

Tensión en MasterChef Celebrity: de quién se trata

Escándalo en MasterChef Celebrity: llanto, acusaciones de robo y un fuerte enfrentamiento entre dos participantes

Trascendió con cuánto dinero se quedó Alejandro Stoessel.

Tini llegó a un acuerdo con su papá: con cuánto dinero se quedó Alejandro Stoessel

Lali Espósito se realizó un drástico cambio de look y mostró el proceso en redes sociales. 

¿Nueva etapa? Lali sorprendió con un drástico cambio de look que revolucionó las redes

Marcos Camino junto a Los Palmeras, en el aniversario de Colón, el club de sus amores.

El emotivo adiós de Colón a Marcos Camino, fundador de Los Palmeras e ícono sabalero

últimas noticias

El querido Luquitas Rodríguez fue uno de los jóvenes que disertó ante el Sumo Pontífice.

Del recuerdo a Francisco al mensaje ante León XIV: la emotiva participación de Luquitas Rodríguez en la vigilia juvenil

Hace 43 minutos
La industria textil atraviesa una fuerte caída de la producción y el empleo.

Advierten que en la industria textil se destruyeron casi 29 mil empleos y 1.090 empresas durante la gestión de Javier Milei

Hace 46 minutos
Cacho Deicas despidió a Marcos Camino en redes sociales.

La despedida de Cacho Deicas a Marcos Camino: "Una vida entera compartiendo todo"

Hace 46 minutos
Los reyes de España asistieron a la misa.

Los reyes de España asistieron a una misa para recordar a las víctimas del choque de trenes en Toledo

Hace 54 minutos
Gustavo Sylvestre estuvo con el intendente de Luján, Leonardo Boto.

C5N en Luján: Gustavo Sylvestre mostró la previa de la histórica llegada de León XIV a la ciudad bonaerense

Hace 58 minutos