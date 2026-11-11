Otra multitud aguarda al papa León XIV en Luján para su última misa en Argentina Con fieles que acamparon desde este martes por la tarde, estimaciones oficiales de la provincia de Buenos Aires esperan otro millón de personas en la Basílica, donde el Sumo Pontífice hará su última presentación antes de abandonar el país. Por Agregar C5N en









Prensa Vaticano

El papa León XIV cierra su paso por Argentina este lunes con su cuarta y última Santa Misa en la Basílica de Luján, donde, nuevamente, una multitud se congrega para escuchar su mensaje. La ceremonia comenzará a las 10 de la mañana, luego de la visita del Sumo Pontífice a la cárcel de Devoto, donde se reunirá con 70 reclusos.

Se trata del cuarto y último día de su paso por la Argentina, donde se vivieron jornadas cargadas de emoción y llenas de mensajes de fe y esperanzas para los creyentes y también para aquellos que no se consideran tan cercanos a la religión.

El domingo arribó por la tarde y luego de algunas actividades protocolares, la visita a la Plaza San Martín y de recibir la llave de la Ciudad de Buenos Aires, el lunes comenzó su verdadera gira. Por la mañana realizó una masiva misa que superó el millón de asistentes en el Monumento a los Españoles, el martes estuvo en Córdoba y por la noche regresó a CABA para un encuentro inolvidable con la juventud.

Diego Costa, desde Luján, habló con peregrinos. Muchos de ellos decidieron realizar la vigilia durante la noche e incluso ingresaron desde muy temprano el martes por la tarde, apenas se habilitó el ingreso a la zona de la Basílica.

"Soy Juan Martín, de la diócesis de Gualeguaychú. Llegamos hoy a la mañana, lo que nos ha impactado es la cercanía del Papa. Es la idea de la cercanía de Dios, la presencia del sucesor de Pedro es algo impresionante. Su cercanía con los más necesitados es increíble", recalcó un párroco en diálogo con C5N.

"Es un momento muy lindo, muy emotivo y de mucha emoción. Ver a tantos pibes en tiempos violentos donde el mensaje está tan para abajo, que los chicos lleven el enamoramiento con Jesús y la vida que tanto bien hace... todo eso me hizo hoy estar acá", contó otro peregrino a Adrián Salonia. AHORA | Luján espera al papa León XIV.



Por @C5N y en https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/XVSPMyjh6q — C5N (@C5N) November 11, 2026 El papa en Luján: el megaoperativo desplegado en las inmediaciones de la Basílica El papa León XIV celebrará este miércoles 11 desde las 10 de la mañana una misa histórica frente a la Basílica de Luján que marcará su último gran acto masivo en la Argentina. Para ordenar la llegada de los miles de fieles que se esperan en la jornada, la Provincia de Buenos Aires desplegará un megaoperativo de seguridad, salud y logística que incluirá cortes de tránsito vehicular desde el martes a las 12, restricciones en la Autopista del Oeste y la habilitación de siete corredores peatonales señalizados. El predio abrió sus accesos el martes a las 16 y para asistir a los asistentes, el operativo desplegará 85 postas de servicio y cuidado equipadas con puestos de hidratación, sanitarios, asistencia sanitaria y primeros auxilios, además del acompañamiento de 15 mil voluntarios encargados de orientar los recorridos y dar auxilio ante cualquier inconveniente.